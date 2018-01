Nyheter

Ifølge meteorologene ved Yr.no ser lørdagen ut til å bli riktig trivelig rent værmessig.

For med lettskyet pent vær, ned mot -5 grader og lett bris fra sørøst, blir lørdagen riktig trivelig.

Denne værtypen er ventet å vare de neste dagene, men for de som håper på snø og pudderforhold er det ikke mye å rope hurra for. For selv om det i neste uke blir mildere, er det ikke meldt noe nedbør i langtidsvarselet heller.