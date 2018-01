Border collie er mest populær

Nyheter

– Border collien er en gjeterhund, og dens allsidige bruksegenskaper gjør at den egner seg for aktive hundeeiere som kan gi den nok fysisk og mental stimulering. Dette er en hund med stor kapasitet. Har du planer om å satse på lydighet eller agility, eller har behov for border colliens egenskaper som gjeter, er dette en rase som kan passe deg, sier NKKs administrerende direktør, Trine Hage i ei pressemelding.

Aktive hunder på topp

Mange av de mest populære hundene er i likhet med border collien, raser som krever mye fysisk og mental stimulering for å trives optimalt.

– Hundene på topp 10 listen er alle hunder som passer for personer med en aktiv livsstil, og som liker å gå turer i skog og mark. At disse hundene er så populære, gjenspeiler det aktive livet folk lever i Norge, sier Hage.

Nummer to på listen er staffordshire bull terrier. Dette er en morsom og modig rase, som er med på det meste. Rasen er en veldig populær familiehund, kjent for sin tålmodighet og hengivenhet ovenfor mennesker.

På tredjeplassen finner vi norsk elghund grå. Den norske nasjonalhunden har ligget stabilt høyt oppe på lista i en årrekke, og lå faktisk helt øverst i 2015. Den grå elghunden er helt klart mest populær av de syv norske rasene.

Her er oversikten over de mest populære hunderasene:

Topp 25 hunderaser i Norge i 2017

Øker i popularitet

Ser man bort ifra de hundene som har ligget på toppen av listen i en årrekke, er det flere andre interessante tendenser å finne i registreringstallene. For eksempel finner man på en 18. plass, dansk-svensk gårdshund. I 2007 ble det kun registrert 76 hunder av denne rasen, siden den gang har den økt sin popularitet kraftig, og i fjor ble det registrert hele 398 dansk-svenske gårdshunder.

Dansk-svensk gårdshund er en oppfinnsom og livlig rase, som krever mental og fysisk stimulering for å trives. Dette er en aktiv hund, som gjerne blir med på lange turer eller trening av lydighet og agility. Hunden er veldig lærenem med potensiale for å bli lydig, og lærer lett forskjellige kunster. Den er spenstig, stødig på beina og svært kjapp, sier Hage.

Viktig å gjøre rett valg

Å skaffe seg en hund er en omfattende prosess. Det er helt avgjørende at man tar seg god tid, slik at man er sikker på at det blir vellykket. Først må man være sikker på at man faktisk har mulighet til å ha en hund, og at man har den tiden og motivasjonen som kreves for å tilfredsstille hundens behov. Deretter må man finne en rase som passer til det livet man har.

– Et godt tips når man er på jakt etter en hund er å ta kontakt med raseklubben til den rasen du tror kan passe deg. De vil kunne svare på alle spørsmålene du måtte ha om rasen og veilede deg videre i prosessen med å finne en god oppdretter, sier Hage.