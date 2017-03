Høyre i Nord-Norge vil ha to regioner

De borgerlige partiene i Stortinget er enige om å redusere antall regioner i Norge til 10 eller 11. Hvor mange det blir, avhenger av Nord-Norge blir én eller to regioner.

Delte meninger

Høyrelagene i landsdelen har delte meninger om saken. Troms Høyre vil ha én region for hele landsdelen, mens Finnmark Høyre vil ha to regioner, der Finnmark og Troms slår seg sammen. Et flertall i Nordland Høyre vil at Nordland skal bestå som egen region.

- Vi har gjennomført en intern prosess i fylkespartiet om regionreformen i Nord-Norge. Prosessen viser delte meninger, men at flertallet ønsker at Nordland skal bestå som en egen region. Høyre i Nord-Norge er enig om et felles kompromiss som jeg er svært glad for, sier fylkesleder i Nordland, Jonny Finstad i en pressemelding.

Avklarer deling

Avtalen mellom de borgerlige partiene i Stortinget sier ingen ting om hvor Nord-Norge skal deles dersom det blir to regioner. Her er Høyre-lagene i nord mer avklarende.

– Nordland, Troms og Finnmark Høyre er samstemte og anbefaler Stortinget at Nord-Norge deles inn i to regioner med grense ved dagens fylkesgrense mellom Nordland og Troms. Fylkespartiene åpner for grensejusteringer dersom grenseregionen selv ønsker dette. Primærstandpunktet er at fylkeskommunen som forvaltningsnivå bør avvikles til fordel for større og sterkere kommuner, heter det i pressemeldingen.

Kritiserer Arbeiderpartiet

Høyrelagene i nord kommer også med kritikk av Arbeiderpartiets standpunkter når det gjelder regionreformen.

– Arbeiderpartiet har vært klar på at de ønsker en regionreform - for å kunne tildele nye samfunnsoppgaver, og for å løse dagens oppgaver bedre,- for eksempel innenfor samferdsel og de videregående skolene. Men ser nå ut til å snu. Det tjener ikke befolkningen i Nord-Norge at Arbeiderpartiet stikker hodet i sanden og utelukkende satser på kritikk, omkamp og reversering, heter det i pressemeldingen.