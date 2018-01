Vinner unge med sild i Tyskland

Aktuelt i nord

– Sild er utrolig sunn og enkel å tilberede, og så er den et rimelig alternativ, sier Sjømatrådets fiskeriutsending i Tyskland, Gitte Hannemann Mollan i ei pressemelding.

Sammen med samarbeidspartnere Pelagia, Friesenkrone og Homann Feinkost har Sjømatrådet i fjor høst holdt flere arrangementer der sild har stått i fokus. Friesenkrone har bant annet lansert jomfrusildproduktet «SJØ», som er rettet mot yngre konsumenter. Tidligere i år vant de gull i klassen for nye sjømatprodukter i matmagasinet «Kuche».

– Gjennom «SJØ» har man levert et spennende produkt som appellerer til yngre forbrukere. Det har blitt svært godt mottatt her, noe som viser at riktige produkter og målrettet markedsføring skaper nye markeder for sild, sier Mollan.

Sildekonsumet øker blant yngre

I landet der bratwurst og skinkestek er soleklare favoritter sank sjømatkonsumet med 2,3 prosent fra 2015 til 2016. Hittil i år er konsumet omtrent uendret mot fjoråret. I 2016 eksporterte Norge 32.000 tonn sild til Tyskland, til en verdi av 498 millioner kroner. Hittil i år er det eksportert 26.000 tonn til en verdi av 316 millioner kroner. Som mange andre markeder ser man en betydelig generasjonseffekt i Tyskland, hvor den eldre sjømatelskende garde ikke erstattes av nye sjømatentusiaster.

– Selv om den eldre delen av befolkningen spiser mye mer sjømat enn de yngre, ser vi at den eneste gruppen der sildekonsumet ikke faller, er blant unge under 34 år. Det er derfor fantastisk at flere produsenter nå jobber med å gjøre sild trendy blant unge, med nye produkter og markedskampanjer. Det vil bli stadig viktigere i årene som kommer, mener Mollan.

Sammen med den tyske matprodusenten Homann Feinkost har Sjømatrådet i løpet av det siste året drevet markedsføringskampanjer på sild med mål om å rekruttere nye forbrukere i Tyskland.

– Fokus på norsk opphav og gratisprøver i butikkene har vist seg svært effektivt for å få unge til å prøve sild. Homann Feinkost rapporterer om en betydelig økning i salget av sine sildeprodukter som følge av kampanjene, sier Gitte Hannemann Mollan.

Unge spiser sild oftere

Det er ikke bare i Tyskland at sild nå kjemper seg inn på millenniumsgenerasjonens matfat. I Polen har sild fått en renessanse og anses som et trendy produkt blant yngre på grunn av innovative produkter til riktig pris. Også i Norge jobbes det for at yngre konsumenter skal få øynene opp for denne fantastiske lille fisken. Dette skjer blant annet gjennom produktutvikling og promotering av nye silderetter på arrangementer som for eksempel Øyafestivalen og «Sildas dag».

Etter mange år med fall i konsumet av sild i Norge kan man skimte et lite lysglimt, for unge under 35 år spiser sild oftere enn før. De yngre rapporterer at de ønsker å spise mer sild, også utenom den tradisjonelle juletiden, men at de mangler kunnskap om hvordan man skal tilberede og få tak i fisken.

– Det er absolutt potensiale for sild også i Norge, og akkurat som i Polen og Tyskland er det å få sild inn i innovative produkter og i flere måltidsituasjoner som appellerer til nye forbrukere alfa og omega fremover, sier prosjektleder i Sjømatrådet, Synne Guldbrandsen.