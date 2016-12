Byttet ut det hektiske storbylivet med trygge Bleik

Bleiksværing Henrik Strøm (30) flyttet fra Bleik for studere for 16 år siden. I 2010 tipset professoren hans på Norges tekniske høyskole (NTH) at LNS var på utkikk ettter en tunnel- og underjordsdriftsingeniør som kunne skrive masteroppgave på bedriftens prosjekt med å legge kloakken til innbyggerne i Hong Kong under vann. Det ventet jobb på ham, da han kom hjem til Andøy med ferdigskrevet masteroppgave i 2011.

– Men på det tidspunktet var verken jeg eller kona Rakel helt ferdig med Trondheim og storbylivet, så vi flyttet tilbake. I den perioden fikk vi to barn, og da vi ventet nummer tre, bestemte vi oss for å flytte hjem til Andøya for å være nær familien. Det var mye bedre hjemme på Bleik med trygge oppvekstforhold for barna, og ikke minst besteforeldre, oldeforeldre, tanter, onkler og gudforeldre i gangavstand, sier Strøm.

Jobb med en gang

Han fikk jobb i LNS med en gang, og startet som kontraktsingeniør på kraftutbyggingsprosjektet i Korgen 2015.

– Nå til påske var jeg ferdig med min pappapermisjon, og har begynt i ny stilling på hovedkontoret på Strandland. Når barna mine er små, så ønsker jeg å ha den daglige kontakten med dem. Den erfaringen jeg har fått ved å jobbe ute på prosjekter er verdifull, nå når jeg sitter her og regner anbud for LNS, og skal kalkulere ut hva jobben går ut på, sier han.

Hus med havutsikt

Hjemme på Bleik har de kjøpt seg hus med havutsiktmidt i den koselige gamle trehusbebyggelsen i Gårdsveien på Bleik.

– Det er der jeg er oppvokst. Miljøet og samholdet er så bra, og det er der jeg ønsker at mine unger skal vokse opp. En ting er tryggheten og muligheten til å sende mine barn alene på besøk til familien sin. I tillegg har vi både fotballag, golfbane, fjell og fiskevann i gangavstand, og forhåpentligvis får vi etablert en klatrevegg, sier han.

Ikke minst drømmejobben hos LNS teller mye.

– Jeg jobber med det som jeg har studert, og det er veldig interessant å se hvordan teorien jeg har studert fungerer i praksis. Dessuten føler man nærhet til bedriften som er en del av Andøy. Derfor gjør det meg ingenting om det blir lange kvelder iblant for å bli ferdig med et prosjekt. Du jobber for et firma du føler tilhørighet til, og som du ønsker å støtte opp om, påpeker han stolt.

Det plager ham ingenting å kjøre fem mil hver vei mellom Bleik og Strandland for å komme seg på jobb.

Verdens fineste pendlerrute

– Jeg har verdens fineste rute langs nasjonal turistvei på vestersida på pendlerveien til jobben. Det tar tre kvarter å kjøre, men dersom vi skulle ha bodd i storbyen, så hadde vi sikkert brukt like lang tid på å stå i kø, sier Strøm, som legger til at han kan gjøre dette takket være lærerkonen Rakel Strøm som både må hente og bringe i barnehagen.

– Hun har villig strukket seg langt alene hjemme med tre barn for at jeg skal få de jobbene jeg har lyst til. Jeg er heldig som har henne, smiler han varmt.