Vi møter ordføreren på Dverberg Samfunnshus. Det yrer av liv på alle kanter. Ekstranummeret av julas suksessforestilling «Annie» – hvor Solsvik deltar – forberedes, og teppet går opp om halvannen time ...

Solsvik smiler. Han slår fast at 2016 ble et mildt sagt spesielt år.

– Når vi nå kan sette sluttstrek for dette året, er det ingen tvil om at kampen for å bevare Andøya flystasjon ble og fortsatt er den store saken.

– Det er en kamp som skal og må fortsette i året vi nå går inn i. Det er ingen tvil om at 2017 blir et avgjørende år for Andøysamfunnet, sier Solsvik.

Utfordrende og avgjørende

På ny understreker Solsvik viktigheten av å ha to tanker i hodet samtidig.

– Vi må mange generasjoner tilbake for å finne et år som var i nærheten av å by på utfordringer av det kaliberet vi må takle i 2017.

– I denne spesielle tida blir det aller viktigste å beholde optimismen og fremtidstrua. Skal vi klare å møte utfordringene så er det alfa og omega.

Betydningen av dette kom fram også i inneværende år, i det flotte engasjementet som er bygget opp av folk flest -som en protest mot et forslag og et vedtak som strider mot all fornuft og logikk.

Selve Stortingsvedtaket – og det beslutningsgrunnlaget det ble fattet på, ligger fast. Dette hevder altså flertallet på Stortinget er et godt beslutningsgrunnlag. Men med de spørsmål som er reist, og de mangler som er fremkommet, er jeg bare styrket i troen på at Stortinget har gjort en stor feil her.

– At jeg og mange andre mener det er feil å legge ned Andøya flystasjon, må både regjeringa og Stortinget tåle å høre.

Men jeg føler at de regjeringen og flertallspartiene bak vedtaket slipper for lett unna. De unnlater å svare konkretet på spørsmål, og det har så langt ikke fått konsekvenser.

– Et sikkerhetspolitisk feilgrep

Solsvik håper at også det sikkerhetspolitiske aspektet og situasjonen i Europa kan slå ut i Andøya flystasjons favør.

– Forleden leste jeg et intervju med Jens Stoltenberg, der han som NATOs generalsekretær uttalte seg om den nye situasjonen i Europa. Der alt preges av større usikkerhet på den sikkerhetspolitiske arenaen. Det var et godt intervju med reflekterte betraktninger. Stoltenberg peker på at dette er den nye «normalsituasjonen», og at mindre stabilitet er noe vi må leve med i åra fremover.

Dette i seg selv tilsier etter min mening at ut fra det sikkerhets- og forsvarspolitiske bildet som råder, så burde man beholdt Andøya flystasjon. Det er en kapasitet som er her, som er operativ nå, hvor NATO har bygget opp over mange tiår, og det er investert mangfoldige milliarder av alliansens midler for å skreddersy infrastrukturen til dens viktige oppgave.

– De sikkerhetspolitiske utfordringene i Europa er bare blitt ytterligere forsterket gjennom det året vi nå legger bak oss, og i denne situasjonen mener jeg at den infrastrukturen og kapasiteten Andøya besitter er viktig. Derfor burde Norge beholde basen.

– Ikke bare ut fra forsvarsfaglige og samfunnspolitiske hensyn – men også i et sikkerhetspolitisk perspektiv er det et feilgrep å legge ned Andøya. Ekspertutvalget var inne på dette, og jeg håper og tror at dette vil komme fram med tyngde i året som kommer.

Statens ansvar overfor Andøy

Samtidig som kampen for Andøya flystasjon skal fortsette, vil Solsvik følge opp regjeringens ansvar for å følge opp ansvaret Stortinget har pålagt dem.

– Ja, det faktum at Stortinget har pålagt regjeringen og staten et særlig ansvar for å ivareta Andøya i kjølvannet av nedleggelses-vedtaket blir viktig i tida fremover.

– Her snakker jeg ikke om omstillingsmidler – men statlige bidrag for å dempe de negative effektene av beslutningen flertallet i Stortinget gikk inn for.

– Konkret kommer man ikke utenom planlagte etableringer som den nye miljøbasen som skal lokaliseres til Lofoten og Vesterålen.

– Fagmiljøene vi har i Andøy passer perfekt inn med tanke på det som skal være forutsetningene for denne basen.

– Da tenker jeg blant annet på kompetansen til Andøya Test Center (ATC) innen droneteknologi, NAROM, miljø- og energiteknikklinja ved Andøy Videregående Skole (AVS) og det faktum at vi er vertskommune for regionens eneste storflyplass.

– Det er et politisk vedtak som ligger bak satsinga, og det er politikerne som avgjør hvor basen blir etablert.

– I denne saken bør staten benytte muligheten og si at dette legger vi til Andøy. Jeg har klare forventninger til at dette blir utfallet av saken, sier Solsvik.

Omstillings-organisasjon

Mens enkelte mener at nedleggelsen av flystasjonen bør føre til kommunal nedbemanning i administrasjonen, er Solsvik opptatt av å bygge en sterk og god organisasjon for å styre omstillingsarbeidet.

– Vi må organisere dette slik at vi klarer å utvikle oss innen de områder der det er størst muligheter til vekst. Da tenker jeg det er opplagt at vi bør satse særlig på fiskeri, reiselivet og på miljøet rundt Andøya Space Center. Både nasjonalt og internasjonalt har vi store muligheter for å lykkes.

– Det er viktig at vi klarer å beholde et bredest mulig engasjement, sier Solsvik.

Regnbygene har vasket bort julesnøen, og vinden holder foreløpig hvalsafariaktørene på land. Det rokker ikke ved Solsviks klokkertro på fortsatt vekst innen reiselivet.

– Det jobbes godt på flere fronter. «The Whale» vil bli en stor og viktig attraksjon som styrker reiselivet året rundt, blant annet på de dagene værgudene ikke tillater safariturer på havet. Det vil også bidra til å øke helårssatsinga, og er definitivt et annet prosjekt vi må utfordre staten på bidrag til, sier Solsvik.

– Når det gjelder omstillingsarbeidet blir det viktig å bygge vår egen organisasjon, der vi får kompetansen på plass, og kan holde konsulentbruken nede på et minimum. Det er en tankegang jeg er glad fylkeskommunen er enig i, sier Solsvik.

Prosjekter og engasjement

Solsvik slår fast at 2017 også preges av flere store prosjekter i kommunal regi. Nye Risøyhamn skole, sammen med planer om nytt sykehjem og nye brannstasjoner er blant disse.

– Ja, Andøy kommune har også store prosjekter på gang. Vi har et ambisiøst investeringsprogram foran oss. Det må vi håndtere samtidig, og det handler også om ansvar for å gjøre nødvendige politiske vedtak underveis og sikre økonomistyring slik at investeringene lar seg gjøre.

– I utfordrende tider er det viktig å ivareta mangfoldet i kommunen. Der har vi alle som én et ansvar for å handle lokalt, og støtte opp om næringslivet.

– Ellers er det ingen tvil om at kulturlivet også er viktig. Det vi har i Andøy knyttet til kultur og idrett

er veldig, veldig viktig. Særlig om vi ser på omstillinga i et generasjonsperspektiv er det utrolig viktig

– I år har jeg fått et utrolig innblikk i dette. Jeg er 64 år og har vært så heldig å få debutere på ei teaterscene i år. Det har vært en opplevelse av de store. – Jeg har lært fantastisk mye av de mange ungene som er med her. Jeg føler meg privilegert som har fått ta del i det som er blitt en fantastisk tradisjon gjennom 31 år.

– Jeg er så imponert at det er umulig å få det sagt

Det dette representerer er en ressurs som ikke kan tallfestes. Det er ungene som står på scenen her som skal prege Andøy fremover, og den lærdommen og styrken de tar med seg fra en sånn produksjon skal man ikke kimse av. Her lærer man mye om å ta ansvar, om forpliktende samarbeid og ikke minst samhold. Det er gull verdt, særlig inn i et år som det 2017 vil bli for Andøysamfunnet, sier Solsvik.

– Sakligheten har vært viktig

– Jeg avslutter nå mitt 17. år som ordfører i Andøy. Av alt jeg har vært med på – så hadde jeg ikke forutsett at dette året skulle bli så utfordrende, sier Jonni Solsvik.

– Men samtidig så har det engasjementet som er bygget opp rundt flystasjonen, gitt meg mye energi, og jeg har ingenting å klage på.

– At vi har aktive media i Andøy og Vesterålen har vært viktig i denne saken, som er avgjørende for vår fremtid. Både i lokale media og i samfunnsdebatten har det vært høy saklighet. Det har vært viktig. Det er heller ikke enkelt å beholde en slik saklighet. Det har man klart på en fantastisk måte. Men det sier mye om Andøya-miljøet, mener Solsvik.

– Så registrerer jeg at heller ikke media får svar. Det forstår jeg. For FD har ikke de tallene. Det forteller mye om beslutningsgrunnlaget. sier Solsvik.