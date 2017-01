– Bare å finne på et tall i hodet

Steinar Strøm er partner i Vista analyse. Han har vært professor i økonomi ved Universitetet i Oslo og er nå professor i Økonomi ved Universitetet i Torino i Italia.

Han har lang erfaring med samfunnsøkonomiske analyser, og har vært med på å utrede både Gardermoen og lyntog.

– Bare å finne på et tall

Han reagerer særlig på at Andøya taper på grunn av «ikke prissatte virkninger»

– Det framstår som at nullalternativet (QRA på Evenes og overvåkingsfly på Andøya) er det beste, men likevel konkluderer man med å flytte til Evenes på grunn av «ikke-prissatte virkninger». Det er en dristig sak. Da kan man bare finne på et tall i hodet, sier Strøm til Kommunal Rapport.

Kommunal Rapport: Full strid om tallgrunnlagetbak Andøya vedtak (krever innlogging)

Strøm mener derfor at staten bør finne en ny utreder som kan sammenligne den statlige rapporten fra PriceWaterhouseCoopers (PwC) med den rapporten som Samfunnsøkonomisk analyse har laget for Andøy kommune.

– Har sjeldent sett så store forskjeller

De to rapportene konkluderer helt forskjellig.

– Vanligvis er det ikke så store forskjeller i slike analyser. Så store forskjeller har jeg sjeldent sett, sier Strøm til Kommunal Rapport.

På spørsmål fra Kommunal Rapport om det er forsvarlig å legge Andøya flystasjon med så stor usikkerhet rundt de faktiske konsekvensene, svarer han veldig klart:

– Nei, det er ikke forsvarlig.

– Ville vært usikker

Han mener at forskjellen på de to rapportene burde ha gjort politikerne svært usikre.

– De bør ha tid til å gjøre dette grundig. Det er ikke bare viktig samfunnsøkonomisk. Det er også en forsvarssak. Hadde jeg vært politiker nå ville jeg følt meg veldig usikker, sier strøm til Kommunal Rapport.

– Kvalitetssikres

Mandag besøkte finansminister Siv Jensen, fiskeriminister Per Sandberg og statssekretær i Forsvarsdepartementet Øystein Bø Andøy. Både Jensen og Bø forsikret om at man skal holde et øye med kostnadene, men ville ikke svare på om dette overlates til en ekstern utreder.

Det som skal kontrolleres eksternt, er utredningene knyttet til oppbyggingen på Evenes. Her har man nå satt i gang en

– Vi har nå startet en konseptvalgutredning (KVU) av Stortingets vedtak om Andøya og Evenes. Her vil planene bli ytterligere detaljert. Konseptvalgutredningen vil bli utsatt for ekstern kvalitetssikring i tråd med gjeldende bestemmelser for denne typen prosjekter», svarer Bø til Kommunal Rapport.

– Bør bety ekstern utredning

Ordfører Jonni Solsvik er klar på at uttalelsene til Strøm bør bety at Forsvarsdepartementet nå sørger for en ekstern kvalitetssikring av beslutningsgrunnlaget.

– Strøm er ingen hvem som helst når det gjelder økonomiske analyser. Nå en så tung aktør peker på stor usikkerhet, bør det føre til en ekstern kvalitetssikring. Demokratiet kan ikke leve med så stor usikkerhet rundet et vedtak som får så store konsekvenser, sier Solsvik.

– Mer enn Evenes

Han sier at det statssekretær Bø peker på når det gjelder utredning for Evenes, ikke er nok.

– Det er konseptvalget på Evenes som skal kvalitetssikres. Stortingets beslutningsgrunnlag inneholder også kostnadene ved å legge ned Andøya flystasjon og de samfunnsmessige konsekvensene. Det er denne totalpakken som må kvalitetssikres. Det er ikke nok å bare se på Evenes, sier Solsvik.