Stengte rømningsveier og manglende rutiner

Tilsynet ble utført 9. januar i år. Mens det før var slik at det var bestemt hvor ofte det skulle gjøres branntilsyn, er det nå opp til kommunen å vurdere hvor ofte slike tilsyn skal utføres.

– En ny forskrift sier at vi skal ha et risikobasert tilsyn, utfra fare for tap av liv og tap av materielle verdier. Kommunen må derfor gjøre en kartlegging og risikovurdering av byggene vi har her, og ut fra det bestemme hvor ofte det skal føres tilsyn med hvert enkelt bygg, sier Stein Andreassen i Andøy kommune.

Rømningsveier

Ved AVS ble det avdekket to avvik under tilsynet. Det første gjaldt rømningsveier i den mekaniske fløyen av skolen.

– Dette gjelder vasketralle, mekaniske deler og en snøscooter plassert i rømningsveiene, skriver Jens Sverre Alsos, som utførte tilsynet.

Rutiner

Det andre avviket gjelder manglende rutiner.

– Brukeren har ikke iverksatt rutiner som sikrer at personer med arbeidsplass i byggverket har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann, heter det i rapporten.

Rapporten konkluderer med at det ble enighet om at eier av bygget (Nordland fylkeskommune) skal finne løsninger for å rette opp avvikene.