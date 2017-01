Uværsgløtt, men labert fiske

Januar har bydd på mye vær, og på kaiene på Andenes snakkes det om man må tilbake til 1990-tallet for å finne en tilsvarende dårlig start på året værmessig.

Små fangster

Torsdag var det i hvert fall et lite gløtt i uværet, uten at det ga store fangster.

Da «Andøyfisk» klappet til kai ved Andenes fiskemottak, hadde båten rundt 2.000 kilo fisk om bord.

Og ved Sjøanlegget på Andenes var det juksafiskere som kom på land med noen få fisker om bord i sjarkene.

– Vanskelige strømforhold, var forklaringen.

60 prosent torsk

Kai Elvan om bord i «Ole Elvan» melder om en fangst på cirka 6 tonn, der 60 prosent var torsk.

– Fisken viser seg, men det er ikke de store mengdene. Det må mange hal til for å få rundt 6 tonn. Men jeg hører at de får litt fisk utenfor Øksnes, så det kommer nok etter hvert. Det blir litt mer for hver gang, sier Elvan, som regner med normalt antall sjøvær i januar, været til tross.

4.000 tonn mindre

Tall fra Norges råfisklag viser at det er landet betydelig mindre fisk i Vesterålen sammenlignet med fjoråret.

Totalt er det i år landet 6.086 tonn fisk i Vesterålen, mens det i fjor var landet 10.096 tonn fisk på samme tid.

Det er særlig leveransen av sei og torsk som er lavere, men det er også landet mindre hyse enn det var i fjor.