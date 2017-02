«Hender og hjerte» igang i Andøy onsdag

Som ny leder for Frelsesarmeen på Andenes, brukte Mona Andreassen det første halvåret til å gjøre seg kjent gjennom «Suppe og samtale« og gudstjenester som faste arrangement.

– Disse tingene fortsetter vi med. Samtidig drar vi i gang det nye tilbudet «Hender og hjerte». Det blir en kreativ kveld der folk kan ha med seg håndarbeid i en eller annen form. Dersom noen ønsker å lære å tegne så kan vi ha noe grunnleggende på det. Folk kan skrive dikt, strikke, brodere eller gjør hva som helst. Vi skal være skapende i lag med ulike aktiviteter. Poenget er å være sammen og gjøre noe. Det er ikke noen høy list for prestasjoner. Alle kan komme med det de har. De som ønsker å komme uten noen interesse, og bare sitte med en enkel kaffekopp kan de gjøre det også, sier Andreassen. Tilbudet starter førstkommende onsdag, og hun vil veksle mellom denne aktiviteten og «Suppe og samtale» på onsdager fremover.

Åpen for alle

– Frelsesarmeen er åpen for alle. Du kan komme som du er og delta på det vi gjør. I Andøy kommune er det mange som bruker det de har og våger å prøve ut nye ting. Vi ønsker å være en del av det levende samfunnet. Det er i Frelsesarmeens ånd. Vi begynner den første onsdagen med å kartlegge hva slags interesse folk har, og så utvikler vi konseptet videre i fellesskap, sier Andreassen. Hun har kunstutdannelse og har jobbet på deltid som billedkunstner i 20 år. I tillegg til å sy og skrive.

– Det er naturlig for meg å bruke det jeg kan i formidlingen på Frelsesarmeen. Første helga i mars inviterer vi til workshop i «Wear My Art» med bindende påmelding, sier hun.

Sy-workshop

Denne samlingen går ut på gjenbruk av stoffer fra klær som ikke kan brukes i sin nåværende form.

– Her ærer vi Gud ved å bruke vår arvede skaperglede i lek med farger og design. Vi kommer sammen, inspirerer og oppmuntrer hverandre. Vi gir gamle klær nytt liv, og skaper samtidig bærekraftig kunst. Det trengs ingen forkunnskap, men alle må kunne bruke symaskin, forklarer Andreassen. I løpet av to dager syr alle sitt unike omslagsskjørt, og så avsluttes det hele med en fargerik gudstjeneste søndag kveld.

– Dette er noe alle kan klare. Klaffen over skjørtet er slik at folk kan boltre seg litt med maling eller broderier, sier hun.

Hele hjertet

Tanken bak navnet «Hender og hjerte» er at kreativiteten ikke bare ligger i hendene, men i hele mennesket.

– Vi ønsker å møte folk med hjertet. Alle skal føle seg velkommen her hos oss. Det er viktig i dagens samfunn at folk føler seg sett og bekreftet. Det er så mye som skjer i Frelsesarmeen. Vi har masse hjertevarme og liv. Gud og mennesket er i fokus i alt vi gjør her, sier hun.

Suppe og samtale

Møteformen «Suppe og samtale» er blitt godt mottatt.

– Vi bruker temaer fra «Blå tråd»-loggen min. Det første vi gjør er å spise sammen. Suppen er alltid hjemmelaget for å unngå allergier. Vi blir varmet opp av å spise godt, og det er lettere å dele ting etterpå. Under samtalen tar vi opp temaet ved høytlesing. Det blir delt ut ark med tre spørsmål. Er vi mange kan vi dele oss opp i mindre grupper. Det er spennende å høre hva slags tanker folk har. De er flinke til å delta og komme med sine synspunkter og vinklinger, sier Andreassen. Hun gleder seg til å fortsette det gode arbeidet i Frelsesarmeens ånd med kreativiteten i fokus.