Hvalsafari ble årets reiselivsbedrift

- Med fokus på kvalitet og kvalitetssikring, og et nært samarbeid med flere andre næringsaktører, er årets reiselivsbedrift 2017 et eksempel til etterfølgelse, heter det blant annet i juryens begrunnelse for at Hvalsafari, på Andenes, er kåret til årets reiselivsbedrift i Vesterålen.

Tenker innovativt

Videre i omtalen blir Hvalsafari roset for at de tenker innovativt og internasjonalt og at de bidrar til positiv omtale for både sin egen bedrift, men også for hele Vesterålen og Nord-Norge.

- De er sterkt engasjert i nettverksarbeid og samarbeider tett med ulike aktører for å kunne tilby en helhetlig opplevelse, heter det i begrunnelsen

Tøff konkurranse

Kjetil Paulsen i Vesterålen reiseliv forteller at det var tøff konkurranse om prisen blant de tre nominerte, Hvalsafari, Sea Safari Andenes og Laila Inga.

- Det var vanskelig å plukke en vinner. Alle bedriftene jobber på samme måten og er flinke til å skape gode relasjoner i hele Vesterålen. I tillegg tenker alle tre dyrevelferd, sier Paulsen til VOL.

Håper på inspirasjon

I forbindelse med overrekkelsen, uttalte Danielle Zanoni, som mottok prisen på vegne av Hvalsafari, at en sånn pris gjør at en blir mer på tå hev. Vinneren av reiselivsprisen får 50.000 kroner til markedsføring.

- Vi håper jo at prisen bidrar til at årets vinner, og ikke minst fremtidige vinnere, vil strekke seg videre.