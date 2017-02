4.000 tonn bak fjoråret

Etter uke åtte er det landet 20.717 tonn torsk i Vesterålen. Etter uke åtte i fjor var det landet 24.764 tonn torsk i regionen.

Forklaringen ligger nok i været sist uke. Mens det i fjor ble landet 6.857 tonn torsk i uke åtte, ble det landet omtrent halvparten av dette i år.

Etter på hyse og sei

Også for hyse og sei ligger man bak fjoråret.

Til nå er det landet tonn 1.784 tonn hyse og 3.128 tonn sei. Dette er henholdsvis 37,5 prosent og 35,3 prosent bak fjoråret.

Som vol.no meldte i helga, så fiskes det mer enn bare torsk, hyse og sei utenfor Vesterålen.

Fisket etter såkalte «andre arter» har tatt seg kraftig opp sammenlignet med fjoråret. Til nå har norske fartøy landet 1.521 tonn andre arter. Det er hele 130,4 prosent mer enn per uke åtte i fjor.

448 millioner kroner

Fangstene som er landet i Vesterålen nærmer seg nå en halv milliard i verdi.

Per uke åtte var fangstverdien for norske fartøy på 420 millioner kroner. I fjor var verdien 440 millioner kroner.

Etter hvert har det også kommet fangster fra utenlandske fartøy. De har så langt levert fisk for 28 millioner kroner i Vesterålen. Også det er bak fjoråret. Da var tallet 36 millioner kroner.

Totalt er det dermed landet fisk for 448 millioner kroner i Vesterålen, mot 476 millioner kroner per uke åtte i fjor.

Økning for trål

Ser på fordelingen mellom redskapstypene, viser tallene fra Norges Råfisklag at snurrevadbåtene står for en drøy tredel av torsken som er landet per uke åtte.

8.520 tonn er fisket med snurrevad. Det er likevel en nedgang med 14,9 prosent fra i fjor.

Trålerne har levert 6.140 tonn, noe som er en klar økning på 39,2 prosent fra i fjor.

Mindre juksa og line

Både line- og juksabåtene har levert betydelig mindre kvantum torsk i år, sammenlignet med fjoråret. Leveransene fra linebåtene er 43 prosent lavere enn i fjor og for juksabåtene hele 66 prosent lavere.

Garnbåtene har levert 28 prosent mindre kvantum torsk enn i fjor.