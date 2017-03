Ble beste sosiale entreprenør

Elevbedriften ble en soleklar vinner i flere kategorier. De tok en rekke priser under Fylkesmessa og skal representere Nordland i Beste Sosiale Entreprenør og Beste Innovative.

Get`em Points skal utvikle et frivillighetsarmbånd som skal føre til at flere stiller opp på dugnadsarbeid i forbindelse med ulike arrangementer. Dugnadsarbeidet skal lønne seg og gi avslag på andre arrangementer i ordningen. Dette kan være en innovativ løsning på et sosialt og kulturelt problem.

Juryen begrunner sitt valg slik:

– Denne bedriften har vist innovasjonskraft utenom det vanlige. Så vidt vi kan bedømme er dette et sunt og bærekraftig eksempel på delingsøkonomi, nemlig ved at folk integreres sosialt og kulturelt - gjennom egeninnsats og dugnad, for derigjennom å få tilgang til enda flere kulturelle tilbud. Get'em Points har samarbeidet med relevante kulturaktører i nærmiljøet sitt, forretningsmodellen må spisses og konkretiseres, men vi i juryen ble selv inspirert til å tenke både større og videre enn konseptet framstår i dag, og det er et godt tegn på innovasjon! Representantene for Get'en Points overbeviste gjennom ekte engasjement og vi tror dette er et produkt som både vil bidra til et varmere samfunn og gi kulturarrangører både arbeidskraft og flere publikummere!

Sortland

Elevbedriften Snekker Jensen fra Sortland vant en klasse: De laget årets beste utstilling. Juryen begrunner sitt valg slik:

– Det var ingen tvil om hva bedriften drev mest. Standen oste av kvalitet! Til og med sponsoravtalene fikk de eksponert på en delikat måte. Original og gjennomført stand. Selgerne hadde god kompetanse om bedriften og hva den leverer. Vi ble sjarmert!