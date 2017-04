–  Vi burde ha slått oss sammen og kalt oss «Holy Boys» og ‹Rainbow Girls»

Det var «kul på veggen» i Aktivitetssenteret, da Risøyhamn Vel arrangerte sitt tradisjonsrike kulturukearrangement.

Denne gangen hadde leder Marit Arntsen og resten av den driftige gjengen i styret fått to riktig godbiter i det net Åse damekor, samt Holy Boys som har gjort et lite gjenforenings-come back til ære for kulturuka i Andøy.

Innfridde

Åse-damene innfridde med et variert reportoar av hele spekteret fra «Sov du lille spire ung», via «Somewhere over the rainbows» til Beach Boys «California Dreaming» for å avslutte med Elvis Presley-slageren «Love me tender».

Den kjente «Trollmannen fra oz»-slageren inspirerte Holy Boys-medlem Gunnar Wik til å drømme seg bort og håpe på at de alle kunne synge sammen.

– Men siden vi ikke har øvd sammen, så får vi klare oss hver for oss, sa han til krampelatter fra forsamlingen. Sammen med Ole Kristian Kristiansen og Jan Harald Andersen har de hatt et maratonopplegg med konserter over hele Andøy til publikums store fryd denne uka.

Wik som var sogneprest i Andøy inntil oktober i 2015, avslutter sitt Andøybesøk som hovedgjest under arrangementet til Tverrkirkelig samarbeidsforum (TSF) i Andenes kirke onsdag kveld. Her kommer han til å fortelle åpenhjertig om hvordan livet hans må gå videre etter at kona Elna døde i kreft for fire måneder siden.Klikk på videolinken for å få med deg litt av stemningen fra Risøyhamn i kveld.