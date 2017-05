– Glade for at Ap spør

De to er tillitsvalgte for henholdsvis Norges offisersforbund og Fellesforbundet. De er spent på hva slags svar regjeringen gir på det Ap spør om.

Ap med 10 spørsmål om Andøya Regjeringen må svare innen 2. juni klokken 12 – Vi forventer å få konkrete svar på konkrete spørsmål, sier Arbeiderpartiets Lisbeth Berg-Hansen.

– Det er gode spørsmål om ting som ikke er med i beslutningsgrunnlaget for langtidsplanen. Jeg er glad for at Ap bringer dette på banen, sier Eilertsen.

– Hva tror dere kommer ut av dette?

– Vi håper at dette skal føre til stopp i prosessen og at man ser på beslutningsgrunnlaget på nytt. Det er bra at Ap nå stiller disse spørsmålene siden partiet var med på vedtaket. Spørsmålene viser også at det er så mye uklarhet som er brakt på banen at Ap nå ønsker klarhet, sier Eilertsen.

De er spent på hva regjeringen vil svare på de 10 spørsmålene.

– Jeg forventer at regjeringen kommer med et ærlig og redelig svar og at svarene blir offentliggjort, sier Westjord.

– Arbeiderpartiet blir neppe fornøyd om man ikke får gode svar. Jeg både håper og forventer at de fårs svar på spørsmålene, sier Eilertsen.