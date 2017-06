«Stetind» i rute

I år startet sommerferga over Andfjorden opp 19. mai, noe som er tidligere enn vanlig. Fram til nå er det «Skutvik» som har gjort turene mellom Andenes og Gryllefjord. Nå har den større ferga «Stetind» overtatt ruta, litt forsinket.

– Dette er en supernyhet og løser problemet med for liten kapasitet over Andfjorden, sa Camilla Ilmoni til VOL da det ble kjent at «Stetind» skulle settes inn i ruta over Andfjorden. Ilmoni er reiselivssjef i Andøy.

Setter inn større ferge over Andfjorden Her ligger Andfjordferga Fredag 19. mai gjorde «Skutvik» årets første fergetur over Andfjorden. Egentlig skulle det vært en større ferge som gjorde turen, men den står solid plantet på land.

Det var bare et problem.

Da «Stetind» skulle sjøsettes onsdag 10. mai etter verftsopphold i Tromsø, gikk det galt og båten ble stående fast med forparten av ferga på land. Nå er båten kommet løs og satt inn i trafikk.

– Økt kapasitet

– Den økte kapasiteten vil komme godt med når vi kommer lengre ut i sesongen, sa Petter Sundbakk i Torghatten Nord til VOL.

Nærmer seg 10.000 kjøretøy Rekord for ferga – Det har vært en fantastisk sesong, sier Kolbjørn Adolfsen i Fergesambandet Andøy - Senja AS. Tallene viser nemlig rekord på alle bauger og kanter.

«Stetind» har plass til 49 biler, mens «Skutvik» har plass til 30 biler. De to seneste årene har mange opplevd å bli stående igjen, og da særlig i Gryllefjord, når fergebommen har gått ned. I 2015 ble 700 biler stående igjen etter avgang.

Det har derfor vært jobbet for å få ei større ferge inn i sambandet. Nå er den på plass.