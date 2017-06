Nekter for å ha avskåret orionfly som patruljerte langs den russiske grensen

– Det russiske Forsvarsdepartementet sier at det dreier seg om et Orion-fly som russerne hevder fløy uten såkalte transpondere, som gjør at man kan identifisere dem via radiosignaler. Derfor sendte man opp en mig for å identifisere flyet, før de fløy tilbake til basen, sier NRKs korrespondent i Moskva, Morten Jentoft til NRK Dagsnytt.

- Helt vanlig tjeneste

Når VOL tar kontakt med Forsvarets Operative Hovedkvarter, sier oberstløytnant og talsperson Ivar Moen, at det ikke er snakk om avskjæring.

– Dette er helt vanlig tjeneste. Et Orion-fly fra Andøya var ute på det som er normaltjeneste når russiske fly flyr langs norskekysten. Orion-flyet ble identifisert i internasjonalt luftrom på lik linje som at norske F16-fly på QRA-beredskap i Bodø jevnlig identifiserer russiske fly som flyr langs norskekysten. Alt er legalt og skjedde i internasjonalt luftrom, sier han.

Ikke vanlig med transpondere

Ifølge russiske myndigheter skal ikke det norske orionflyet ha hatt såkalte transpondere, som er et identifikaksjonsinstsrument.

– Hvorfor hadde ikke orionflyet transpondere?

– Det er ikke vanlig med transpondere i forbindelse med militære operasjoner. Det bruker ikke russiske fly heller, sier han.

– Du sier det ikke avskjæring, mens russiske myndigheter sier det motsatte. Hvem har rett?

– Jeg kan bare snakke for Det norske Forsvaret og hva vi gjør. Hva russerne sier kjenner jeg ikke til, slår Ivar Moen fast.

Ifølge NRK Dagsnytt hevder det russiske Forsvarsdepartementet at også et amerikansk bombefly av typen B52 fløy langs grensen, men at det ble avskåret av et russisk jagerfly.