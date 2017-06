– Vil fylkesrådet bidra med mer enn fem millioner?

Han viser i sitt skriftlige spørsmål til at det nå ligger an til at staten stiller opp med 95 millioner kroner til omstilling i Andøy. Et godt stykke unna det kommunen har skissert at behovet er.

Får 95 millioner KrF fikk gjennomslag for mer til Andøy Kristelig folkeparti fikk gjennomslag for 15 milllioner kroner mer til i omstilling i Andøy i revidert statsbudsjett.

Stusselig bidrag

– Fylkeskommunen har stilt fem millioner kroner til rådighet for omstilling, og dette kan synes som et stusselig bidrag jamfør tidligere omstillinger i Nordland, skriver Olsen. Han viser blant annet til at det for Meløy ble stilt 100 millioner kroner til rådighet for omstilling. 50 millioner fra Staten, 25 millioner fra fylket og 25 millioner fra kommunen.

Bør forvente 25 prosent

– Det bør forventes at fylkeskommunen stiller opp for andøysamfunnet på lik linje med for eksempel Meløy, slik at man kan nærme seg det beløpet som kommunen hadde forventet til omstillingsprosessen. Vil fylkesrådet ta grep slik at Andøy får omstillingsmidler tilsvarende 25 prosent av det som staten stiller med, spør Dagfinn Olsen.