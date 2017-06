Intet nytt fra regjeringen

Andøy

De to Høyre-statsrådene er de første Høyre-toppene som besøker Andøy etter at vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon ble gjort i november i fjor. Blant annet har statsminister Erna Solberg fått kritikk for å unngå Andøy.

– Vi har ikke unngått Andøy. Vi ønsker å komme hit, og vi må stå for de valgene vi har tatt. Nå tar vi med oss inntrykkene og den utålmodigheten man har i Andøy tilbake til neste møte i regjeringen, sier Røe Isaksen.

Omstilling og Narom

I revidert statsbudsjett ble det bevilget 30 millioner kroner til omstilling i Andøy i 2017. Regjeringen har før bevilget 5 millioner kroner. Totalt vil staten stille med 95 millioner kroner til omstilling.

Den årlige bevilgningen til Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (Narom) ble også med 6,6 millioner kroner til totalt 15 millioner kroner.

– Ikke et eget prosjekt

I Stortingets vedtak ble det påpekt at staten skal yte en ekstraordinær innsats for Andøy-samfunnet. Hva det vil si, er det foreløpig ingen som vet. Heller ikke de to Høyre-statsrådene.

– Det er ikke sånn at ekstraordinær innsats er et eget prosjekt. Det skal være mer enn en vanlig omstilling. Havneprosjektet er en ting, bevilgningen til Narom er en annen ting. Alt dette må sees sammen, sa Røe Isaksen.

– Det var viktig å få på plass omstillingsprogrammet. Der synes jeg kommunen har gjort en god jobb. Så er det viktig med god dialog med kommunen og næringslivet. Det er mange spennende prosjekter som vi har fått informasjon om her i dag, sa Sanner som startet dagen med å få informasjon om havneprosjektet på Andenes.

Deretter var de sammen ved Andøya Space Center for å få informasjon og møte lærere som deltar på den nordiske romleiren.

– Optimisme

– Jeg reiser herfra med optimisme. Det som skjer her er viktig for Norge. Når det gjelder ting som satellittprosjektet, så er det noe man har dialog med næringsdepartementet om, sier Sanner.

– For oss er det kjempeviktig å få orientert om disse prosjektene. Vi jobber ufortrødent videre , og er overbevist om at vi skal få dette til, sier Odd Roger Enoksen ved Andøya Space Center.

Høyre-møte

Før de to statsrådene forlot Andøy, ble det også tid til et møte med lokale Høyre-representanter.

– Det er ikke vanskelig å skjønne at det har vært en tøff periode for Høyre i Andøy. De har kjempet for sin kommune. Men man må også forstå når det er på tide å se framover, og det føler jeg at man gjør i Andøy, sa Røe Isaksen.