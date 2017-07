Selv i Ofoten er det stor motstand mot å legge ned Andøya

Andøy

Kun 13,3 prosent av de spurte er positive til Stortingets vedtak om legge ned Andøya flystasjon. 63,8 prosent av de spurte er negative.

Her kan du lese NRK Nordlands sak om undersøkelsen.

– Det er veldig bra at folk støtter opp. Mange forstår nok nå at vi har jobbet med å få frem fakta. De riktige tallene og det rette grunnlaget må komme på banen, slik at avgjørelsen som blir tatt blir til det beste for forsvaret av Norge, sier Stein Håkon Eilertsen til NRK. Han er tillitsvalgt for Norges offisersforbund ved Andøya flystasjon.

– Burde opplyst om kostnader

Høyres stortingsrepresentant Hårek Elvenes, mener undersøkelsen baserer seg på feilt grunnlag.

– Det burde vært opplyst at en delt løsning mellom Andenes og Evenes fører til ekstra driftsutgifter på 8,5 milliard kroner, uten at det gir mer operativ effekt. Hadde de som svarte på spørsmålet fått denne opplysningen på forhånd, så er det ikke sikkert at resultatet hadde blitt det samme, sier Elvenes til NRK.

Ofoten

Det er neppe overraskende at hele 81,6 prosent av de spurte fra Vesterålen er negativ til vedtaket.

Mer overraskende er det 43,8 prosent av de spurte i Ofoten er negativ, mens bare 38 prosent er positiv.

Ofoten er den regionen som nyter godt av nedleggelsen av Andøya flystasjon, men også der er at altså flere som er negativ enn positiv til Stortingets vedtak.