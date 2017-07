Satte ny publikumsrekord

Andøy

Den gamle rekorden var på 80 publikummere.

– Vi trodde ikke det var mulig å slå rekorden som Moddi og Bård Borch Michalsen og hans forestilling «Alveland» hadde, sier daglig leder ved Såpeloftet, Rita King, i en pressemelding.

Hun forteller videre at det slett ikke var noe mål å sette ny rekord, men når det kom såpass my folk, valgte de å sette inn ekstra bord og stoler fremfor å avvise folk i døra. Likevel var det flere som måtte snu i trappa.

Bremnes hadde med seg gitarist Eirik Hansen under konserten. Sistnevnte hadde en friuke fra festivalsommer med Kajander og Kristian Kristensen. De to tidligere studiekameratene fra LIPA (McCartney-skolen i Liverpool) satte også publikumsrekord da de spilte i Øksnes kvelden før.

– Det er fjerde sommeren på rad at Inge kommer til oss. Vi føler at vi er en liten del av hans historie. Inge sin mest spilte låt på YouTube «Kanskje det e for mye» ble spilt for alle første gang hos oss for fire år siden. Det gjorde da også Inge til et poeng når låten ble introdusert som konsertens siste. Det er stas, sier Rita King i pressemeldingen.