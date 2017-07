Kommer til Andenes for å sette opp nytt skilt

Andøy

Kystverkets tidligere forsyningsskip, «Gamle Oksøy», ble før i tida brukt til utskipning av parafin til lykter og vedlikehold av sjømerking langs norskekysten. I disse dager er skipet igjen på tokt i regi av Kystverkmusea. Det for å plassere ut skilt med informasjon og formidling på 34 av landets 83 fredede fyrstasjoner.

Skipet gikk fra kai i Egersund 14. juli, og skal ende opp i Kirkenes. I Vesterålen får Andenes fyr besøk og nytt skilt, og det en av de nærmeste dagene.

– Fyrene våre er blitt kalt "kystens katedraler", og i alt 83 fyr er fredet som nasjonale kulturminner. Svært mange av fyrene er også blitt populære besøksmål for publikum gjennom ny bruk. De fleste av fyrene eies av staten, og i bevaringssammenheng er det lagt stor vekt på å gjøre fyrene tilgjengelige for allmennheten, opplyser skipper Odd Nordahl-Hansen i en pressemelding.

– Når man ankommer en fyrstasjon, enten med båt eller til fots, er det i dag lite eller ingen informasjon til publikum om fyrets historie, hvorfor det er der eller at man faktisk er kommet til et nasjonalt kulturminne som staten eier og har ansvaret for. Vi er sikre på at opplevelsen blir veldig mye bedre hvis man lærer noe om lokale forhold knyttet til navigasjon, teknologi og historier fra fyrstasjonen i tidligere tider, sier Nordahl-Hansen.

Fem betongelementer skal skrus sammen og plasseres på bakken ved siden av fyret. Selve informasjonen er trykket på aluminiumsplater som festes til betongen. Arkitekt i Kystverket, Arild Fredriksen, som også er billedkunstner, har illustrert tekstene med bilder og kart.