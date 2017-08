Valpen Herkules får nytt liv Norge

Andøy

– Jeg vet ikke hva jeg skal si engang, men jeg er så glad for at jeg har fått den hjelpen, sier Fjelldal til VOL.

– Ikke noe livsgnist

Hun bor i Tromsø, og sammen med sin sønn på seks år reiste hun forrige uke til Kreta på ferie.

– På tur til stranden en morgen så vi at det sto en liten hundevalp i grøften. Det så ikke ut som at han hadde noe livsgnist igjen, og da jeg tok han opp hang han bare i armene mine, forteller hun.

25-åringen visste at det jobbet en dame på hotellet som jobbet med gatedyr, og tok derfor hunden med tilbake til hotellet. Hun ga den mat og vann, og da kviknet den lille krabaten til.

– Vi forsøkte å finne et shelter til den, men alle er så overfylte her, at de kunne ikke ta han inn.

Måtte forsøke

Hun ønsket ikke å sette valpen tilbake på gata, og kom dermed til den konklusjonen at hun måtte forsøke å få den med seg hjem til Norge.

– Det første jeg gjorde var å ringe Mattilsynet i Norge for å høre hva hunden trengte for å kunne bli med meg hjem, sier hun.

Turen gikk fort videre til veterinæren, der han fikk vaksiner, medisiner og pass.

– Dyrlegen fant ut at han måtte være rundt tre og en halv måned gammel, og da sier det seg selv at han ikke hadde greid seg så bra på gata, slår Fjelldal fast.

– Tok en dag, så var målet nesten nådd

Som forsørger for sin sønn og en hund, forsto 25-åringen fort at det kom til å bli dyrt å få med seg hundevalpen hjem. Hun la da ut en status på Facebook der hun forklarte situasjonen og sa at hvis noen ønsket å hjelpe henne, kunne de donere penger via betalingstjenesten Vipps.

– Jeg ønsket egentlig ikke å legge ut noen status på Facebook, for jeg vet at det er mange som er imot å ta med seg dyr hjem fra syden. Jeg var redd for at det skulle bli hatmeldinger, men jeg innså at det ikke var mulig å få han hjem uten hjelp.

Fjelldal hadde estimert at det ville koste rundt ti tusen kroner å få med seg hunden hjem.

– Det tok én dag, så var målet nesten nådd, forteller hun, og opplyser at hun nå bare er hundrelappene unna målet.

Dermed kommer den tre og en halv måned gamle hundevalpen hjem til Norge i slutten av august.

Trodde ikke det skulle gå

– Jeg hadde aldri i mitt liv trodd at det skulle gå, at det kom til å spre seg så fort og at det var så mange som ønsket å hjelpe, sier hun.

Mattilsynets nye regler sier at for å få et dyr hjem fra utlandet, må eier reise sammen med dyret inn i landet.

Fjelldal og sønnens ferie på Kreta er over på lørdag, men av rene tilfeldigheter har hundepass fram til valpen er reiseklar ordnet seg.

Tilfeldigheter førte til løsning

Da de reiste ned til Kreta ble de tilfeldigvis sittende ved siden av et norsk par som hadde feriehus i nabobyen.

– Siden jeg reiser alene med min sønn fikk jeg damens visittkort i tilfelle det skulle være noe.

Da hun bestemte seg for å forsøke å få valpen med hjem, tok hun dermed kontakt med dette paret.

– De hadde ikke mulighet til å passe han, men en som passer på deres feriehus når de ikke er der, ville gjerne passe den.

Valpen Herkules

Hunden ble levert til passeren i dag, og vedkommende skal ta den med til veterinæren slik at «Herkules», som valpen har fått til navn, får de vaksinene han skal ha.

– Tenk at tilfeldigheter kan føre til slikt, utbryter Fjelldal på telefon fra Kreta.

Når Herkules blir reiseklar skal hun dra tilbake til Hellas, slik at han kan være med hjem.

– Det er mye som skal klaffe, så det krever nok litt planlegging. Jeg har enda ikke bestilt billetter.

25-åringen tipper at totalsummen for å få hunden hjem fort kan tippe femten tusen kroner.

– Det har tikket inn penger på Vipps i ett sett siden jeg la ut innlegget på Facebook, så kanskje det enda er noen som ønsker å bidra, sier hun.

Frarådes

Endringer som ble gjort i 2012 i reglene for å reise med hunder har gjort innførsel enklere. En konsekvens er at det nå innføres langt flere kjæledyr til landet. Mattilsynet informerer om at det ikke er ulovlig å ta med gatehunder hjem fra ferie, men de fraråder det på det sterkeste på grunn av faren for å ta med seg parasitter og sykdommer inn i landet. Hunder som skal tas inn til Norge må behandles hos vetrinær, ha helsesertifikat eller pass, ID-merking og gyldig rabiesvaksinasjon. Men veterinærpapirer kan gi en falsk trygghet, mener Mattilsynet.

– Folk som tar med seg dyr hjem fra reiser gjør det gjerne for å hjelpe lidende dyr. Men vi vil oppfordre dem til å tenke over at de da utsetter andre dyr, både kjæledyr og ville dyr, for smitte som vi ikke har i landet – og som vi definitivt ikke ønsker å få hit, sier Kristina Landsverk til mattilsynet.no