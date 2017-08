Får støtte fra fiskarlagsleder

Andøy

Det landbaserte oppdrettsselskapet OFS Andenes er nå etablert med A.H. Holding som majoritetseier.

Dersom alt går som Andreas Haugen og Rune Rydningen håper, kan dette føre til et oppdrettsanlegg med en årsproduksjon på 15.000 tonn. De ser for seg 60–80 arbeidsplasser. Anlegget trenger 30.000 kvadratmeter bygningsmasse for å huse lakseoppdrettstankene, samt 10.000 kvadratmeter til slakting og emballasje.

Fra før er det kjent at Andfjord As har store planer.

Havneutbygging

– Vi har lenge tenkt på satsing på landbasert lakseoppdrett i forbindelse med havneutbyggingen i Andenes havn. Vi har kjøpt oss inn i Niri AS (åtte prosent) som vi mener har utviklet den beste teknologien for sykdomsfri og billig lakseproduksjon på land, sier Haugen. De har også kjøpt seg inn i OFS Norge (20 prosent) som har enerett på tildeling av lisenser til bruk av Niri-teknologien.

– OFS Norge eier 40 prosent av OFS Andenes. Vi har nå rettigheter til å bruke teknologien dersom vi kommer så langt at det blir et landbasert oppdrettsanlegg på Andenes, sier Haugen.

60 til 80 arbeidsplasser

Det viktigste med Niri-teknologien er muligheten til å produsere fisk like billig på land som det i dag gjøres på sjøen.

– Vannet i laksetanken renses og resirkuleres uten å forlate tanken. Du sparer enorme pumpekostnader ved å unngå å skifte vann, forklarer Rydningen. I begynnelsen kommer de til å kjøpe smolt som skal ende i slakteferdig laks.

– Vannet i tankene består av ferskvann til smolten. Deretter går smolten over i brakkvann, før den får utvikle seg i saltvann til slakteferdig laks, sier Haugen. Mesteparten av de 60–80 arbeidsplassene vil være i forbindelse med slaktingen.

Pilotprosjekt

Rydningen sier at satsingen forutsetter at havneutbyggingen på Andenes blir en realitet. Men dersom nødvendige arealer i Andenes havn ikke kommer på plass, er uansette ikke selskapsinvesteringene forgjeves.

– Det er nok andre steder i Norge å etablere slike anlegg på. Vi jobber nå med å sette opp en tank i et pilotprosjekt sørpå et sted, men det blir i regi av OFS Norge, sier Haugen.

Får støtte

Oppdrettsplanene får støtte fra Yngve Larsen. Han er leder i Andøy Fiskarlag. Larsen har noen reservasjoner.

– I utgangspunktet er jeg veldig positiv til OFS Andenes sine planer. En så stor etablering vil gi positive ringvirkninger for lokalsamfunnet, men jeg er også av den tro at oppdrettsnæringen må gå i retning av landbasert oppdrett, sier Larsen. Han peker på at det er positivt om det etableres oppdrett på land, som ikke har utslipp til sjøen.

– Men jeg er også litt ambvivalent. OFS Andenes trenger 40.000 kvadratmeter. Havna skal utvikles, men vi har ikke ubegrenset med plass. I sum kan dette medføre at andre aktiviteter må vika, sier Larsen.

Han sier at havna må være særdeles kreative når områdene skal brukkes.

– Det må bli plass til andre næringer enn oppdrett, blant annet fiskeri og reiseliv. Havna er porten inn til Andøya. Vi kan ikke stenge den med masse fisketanker, sier Larsen, som understreker at han er positiv til planene.