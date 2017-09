Opprykket i praksis i boks for AIL

Andøy

Det er klart etter at Morild 2 slo Stokmarknes IL mandag kveld. Dermed kan Morild 2 kun i teorien ta igjen Andenes IL på målforskjell, men siden førstelaget til Morild blir i 4. divisjon og ett lag ikke kan ha to lag i en og samme divisjon, er AIL klar for 4. divisjon neste år.

AIL spiller tirsdag kveld borte mot Sortland 3. Med minimum ett poeng er det ikke en gang teoretisk mulig for noen lag å ta fra AIL seriemesterskapet, og spill om Kretsmesterskapstittelen.

AIL har gått gjennom sesongen med ti seire på de elleve kampene som er spilt så langt. Kun én kamp har laget tapt, 1-0 tapet mot Morild 2 23. august.

Ellers har AIL vært suverene og kan skilte med 40 plussmål i serien med 11-1 seieren mot Lødingen 28. august som lagets mest målrike.

– Fortjent

AIL-trener Tom Stenvoll er selvsagt strålende fornøyd med opprykket.

– Vi er selvsagt glad for at vi har klart målsetninga vår om å rykke opp. Vi har vært solide i år og var det også i fjor, så sånn sett kan en si det var fortjent, sier Stenvoll.

Til tross for solid målforskjell og kun én tapt kamp, mener Stenvoll 5. divisjon har vært en tøff arena å lykkes i.

– Jeg syns divisjonen har vært bra. Vi har hatt mange lag som har pustet oss i nakken, men heldigvis for oss har vi klart å avgjøre de kampene som har vært jevne i vår favør.

– Klare for nivået

Den tidligere Stabæk-profilen mener hans disipler nå er klare for å ta et nytt steg.

– Vi er klare og jeg tror spillerne er veldig gira på det også, sier han før han kommer med en advarsel;

– Jeg har sagt til spillerne at sesongen på ingen måter er ferdig. Det er tre kamper igjen frem mot et eventuelt kretsmesterskap. Så er vi enige om at det er kamper som er artig å spille og det å spille kamper som betyr noe likeså. Så jeg forventer full skjerpings i kampene som gjenstår, sier han.

– Må heve oss

– Neste sesong da. Er det for tidlig å tenke så langt?

– Jeg har begynt å kartlegge å forberede neste år. Spillermateriellet vårt har vært stabilt i år og har vært det egentlig over lang tid. Jeg har god tro på at vi skal kunne videreutvikle det vi har og hevde oss i 4. divisjon, sier han og fortsetter.

– 4. divisjon er imidlertid ett steg opp både fysisk og taktisk. I tillegg er spillerne mer tekniske. Vi har vært kanskje det beste laget i 5. divisjon fysisk, men må heve oss enda mer mot neste sesong. Jeg har god tro på at vi skal klare det og gjøre en god sesong i 4. divisjon neste år.