– Delta på skattejakt i høstferien

Andøy

I dag, 4. oktober, går World Space Week av stabelen. Det er det største årlige romarrangementet i verden, som skjer etter initiativ fra FN for å skape interesse rundt romfart.

Rundt 80 land er med på den internasjonale feiringen av vitenskap og romfart, og det arrangeres om lag 2 500 ulike begivenheter i løpet av uka.

Verdens nordligste

– Vi har faktisk det nordligste arrangementet i verden. Trondheim hadde det tidligere helt til vi kom på banen, sier leder av Space Ship Aurora, Anne Mari Nordheim.

Det er første gang de arrangerer en skattejakt der hele familien kan delta, og skattejakten varer i tidsrommet 4. - 10. oktober.

– Noe som er viktig er at folk ikke trenger å møte opp her i Oksebåsen for å delta på skattejakten. De kan gjøre det når som helst i tidsrommet 4.- 10. oktober. Arrangementet er ikke fysisk tilknyttet Andøya Space Center, siden folk i denne skattejakten skal ut på tur og lete etter koordinater, sier Nordheim.

Fredrik Bjarte Pettersen er lærer på Narom, og har vært med på å lage skattejakten.

– Målet med World Space Week er å få folk interessert i verdensrommet på nye måter. Vi har brukt geocaching som inspirasjon, når vi har laget et rebusløp der man skal komme seg fra post til post. Løsningen på den ene posten vil føre videre til neste, og på hver post er det oppgaver som man skal løse. Svaret du får tar du med deg til neste post, sier Pettersen.

Seks poster

Det er seks ulike poster i skattejakten.

– I utgangspunktet hadde vi syv, men vi har kortet det inn til seks poster siden de er gjemt over ganske store avstander, og det vil ta nok tid med seks. Skattejakten er noe hele familien kan kose seg med i høstferien, sier han.

Postene er spredt over et ganske stort geografisk område, på den nordlige delen av Andøya.

Her er koordinatene til den første posten: 69.276314, 15.966353.

– Skattejakt er noe vi gjør ofte når vi har kurs for lærere og elever, men de ter første gang vi gjør dette der vi inviterer alle til å delta. Svarene man får på de ulike postene skal settes sammen, og registreres og vi har fine premier, sier Pettersen.

Bruk mobilen

– Vi tror dette blir en fin aktivitet for barnefamilier. Oppgavene kan løses sammen, og for de minste vil det være spennende å lete etter postene. Du kan bruke GPS på mobilen for å finne postene, det er bare å skrive inn koordinatene. En annen metode er å google koordinatene i Google maps, da vil man finne posten, sier Fredrik Bjarte Pettersen.

Han tilføyer at oppgavene er lagt på et nivå som gjør at de skal kunne løses av barn.

– Underveis vil man lære litt om romfartshistorie, sier Pettersen, som har plassert ut postene og sørget for at alt er klart til start.

– Vi er veldig spent på hvor mange svar vi vil få inn, siden vi aldri har gjort dette før. Og vi lokker med fine premier for deltakerne, sier Anne Mari Nordheim.

Ballongslipp på søndag

På Naroms hjemmeside ligger det ute bilder både av kartområdet der postene er spredt, og premiene.

– Vi har både en førstepremie og premier som vi trekker ut blant alle deltakerne. Og det er lov til å bruke hjelpemidler som internett og google for å finne svarene, sier Nordheim.

Søndag formiddag blir det arrangement på Andenes, med ballongslipp.

– Ved siden av den videregående skolen på Andenes har vi en automatisk ballongslippstasjon. Det er ikke så mange som vet dette, at den slipper ut en ballong om dagen, og er en av om lag 700 ballongslippstasjoner rundt omkring i verden som bidrar til meteorologiske undersøkelser som gir oss værmeldinger, sier Fredrik Bjarte Pettersen.

Fra Narom vil man være til stede og publikum er intivitert til å se på slippet.

– Ballongslippet kan være artig for alle å komme å se på. Vi oppfordrer også folk som deltar på skattejakten til å legge ut bilder med hashtaggen spaceship aurora når de legger ut bilder på Instagram, sier Anne Mari Nordheim.