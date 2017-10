Lyser ut fastlegestillinger over nyttår 

Andøy

Per dags dato er det to ledige legehjemler på Andenes legekontor.

– I forhold til rekruttering er det enkelt og greit vanskelig å rekruttere fastleger til Andøy. I likhet med veldig mange andre kommuner, så sliter vi litt der, sier Jørn Vollan.

Gode vikarer på plass

– Samtidig skal det sies at vi har gode vikarer i de to hjemlene nå, og disse er belagt i ganske lang tid fremover, i påvente at vi lyser ut stillingene på nytt. Så legedekninga i kommunen er god, selv om vi ikke har alle fastlegehjemlene belagt. Det er med andre ord ingen krise, sier han.

Vollan tilføyer at for pasienters del blir det forskjellige leger å forholde seg til, for de som står på de ledige fastlegelistene.

– De som er pasienter der må regne med å gå til forskjellige leger, og det vet vi mange synes er utfordrende. Men det er dessverre ikke så mye vi får gjort med situasjonen, sier Vollan.

Han opplyser at kommunens administrasjon ikke har noe med administrasjonen av fastlegelister å gjøre, og har dermed heller ikke mulighet til ordne noen plass på en full fastlegeliste, uansett hvor gode grunner pasienten har for det.

Kjente fjes

I Andøy forsøker man prøver å bruke de av vikarlegene som har vært innom kommunen tidligere.

– På den måten har vi stadig vekk kjente fjes innom dørene her. Målsetninga er å belegge disse såpass langt fram i tid, at der er forutsigbarhet, at der er vikarer helt til vi lyser ut på nytt og eventuelt får på plass en fastlege, sier han.

Per dags dato er det gjort avtaler med begge hjemlene, slik at de er belagt ut februar neste år.

– Slik at når vi kommer over nyåret, vil vi lyse ut stillingene på nytt. Vi venter litt, i og med at det ikke er lenge siden vi hadde disse ute, sier han.

Flere faktorer

Årsaken til at det er vanskelig å få fastleger til kommunen, kan være en kombinasjon av flere faktorer.

– Vi er jo en utkant, selv om vi ikke liker å bruke det ordet. Vi ligger jo ikke sentralt til, og det er slik at mange leger ønsker å bo i en by eller heller arbeide ved et sykehus, sier Vollan.

En annen faktor er belastningen som noen oppleverved å være fastlege, mye ansvar, lange dager og vaktbelastning.

– Også gjennom riksmedia er det blitt satt søkelys på problematikken, at mange kommuner har problemer med å rekruttere. Fastlege-ordninga er slik den er, så den må vi følge uansett, sier han.

Stortrives - men vil ikke bli

Andøy kan by på både storslagen natur og trivelige folk.

– Vi har mange fastleger og vikarer innom her som stortrives. Når vi så spør vikarene om de kunne tenke seg til å bli her, så er det mange som liker friheten, med å jobbe en periode og ha en periode fri, og ønsker dermed ikke stillingen, sier Vollan.– Vi opplever også at det er en del vikarleger som vi rekrutterer via vikarbyrå som ønsker seg til Nord-Norge, sier han.På Risøyhamn er det to fastleger

– Der er begge fastlegehjemlene bestatt. Ståa er at totalt har vi fire av seks fastlegehjemler bestatt, og i tillegg har vi en turnuslege. Utpå nyåret skal vi prøve å lyse ut de to stillingene på nytt, og da håper vi på søkere, sier han.