Øistein Blyant  lagde fest på Såpeloftet

Andøy

Og da Alveland inviterte tegneglade barn til gratis show med tegnefenomenet lot ikke responsen vente på seg ifølge ei pressemelding fra Alveland.

– Vi hadde plass til 40 unger. Det kom 50, og vi måtte si nei til minst 100, sier Rita King som syntes det var hyggelig og ha Østfold-kunstneren på besøk.

Øistein selv var også glad for å møte ungene på Såpeloftet.

– Det var en utrolig positiv gjeng som var med fra første sekund, sa Øistein etter at tegnesakene var pakket.



Lager ny serie

Øistein besøker Lofoten og Vesterålen i forbindelse med at han lager en ny serie kalt «Øysteins verden». I Andøy var Øistein innom Romskipet Aurora, Nordtun gård og altså Alveland. Hvalsafari sto også på agendaen, men grunnet litt for knapp tid i Andøy ble det ingen tur på havet. Istedenfor avsluttet han besøket torsdag på ridetur i Dverbergmarka med Gro Sjåvoll.



Besøkte også Lofoten

Tegneartisten besøkte også Lofoten. Her bodde Øystein på ekte rorbu hos Burekka i Stamsund. Han var også innom Lofotr der han møtte en hel vikingfamilie med høvding Terje Bøe i spissen. Sigvald og Åse Rist viste Øistein hvordan man lager verdens beste fiskekaker hos Lofotprodukt.



Møttes i Finnmark

Hele besøket til Lofoten og Vesterålen kom i stand ved at Øistein tok kontakt med Svein Spjelkavik for noen uker siden.

– For 16 år siden møtte jeg Øistein for første gang. Det vil si, jeg møtte han egentlig ikke. Jeg var til stede som en del av et panel under åpningen av Hermetikken kulturnæringshage i Vadsø. Her deltok også Øistein fra Singapore via en slags tidlig «Skype». Det vil si det fantes ikke i 2001. Det skulle enda gå to år før de første Skype-samtalene i 2003. Uansett, Øistein tegnet meg og lovte å sende meg tegninga som ble veldig fin. Den ble borte i posten, men i 2011 møttes vi igjen i Vadsø for å feire Hermetikkens 10-årsjubileum. Da var Øisten der helt på ordentlig, og det ble ny tegning, sier Svein.



Fant tonen

Han og Øistein fant tonen, og lovte hverandre at de skulle møtes igjen.

– Jeg er i Kvæfjord denne uka, og lager teater sammen med Ola Bremnes. Dermed var det bare så vidt vi fikk sett hverandre. Jeg kjørte hjem og var på Dverberg i noen timer slik at jeg fikk sett Øistein tegne for ungene. Det var verdt turen. Hans stil er unik og når han avsluttet med å tegne med begge hender var det nok flere enn meg som ble imponert.