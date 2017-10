Støre: – Det vi sa i valgkampen står ved lag

Andøy

I et intervju med VG torsdag kveld ble det hevdet at Støre og Ap hadde snudd i spørsmålet om å se på Andøya-nedleggelsen på nytt. I et Facebook-innlegg skriver Jonas Gahr Støre i dag at dette ikke stemmer.

– Jeg har stor forståelse for engasjementet det er rundt denne saken i nord. I går hadde VG et intervju med meg om ulike forsvarsspørsmål som de ga tittelen med tittelen «Dropper Andøya». Det er ikke dekkende for vårt syn i denne saken, som jeg har presisert til VG i dag, skriver han før han fortsetter;

– For Arbeiderpartiet ligger forsvarsforliket fast. Utgangspunktet er at basen for overvåkningsfly skal flyttes fra Andøya til Evenes. Men helt siden behandlingen av langtidsplanen har det blitt reist en rekke spørsmål ved regjeringens grunnlag for denne beslutningen. Vi tar bekymringene fra folk og forsvarsmiljøer på alvor. Det vi sa i valgkampen står ved lag: Vi mener regjeringen må legge fram en oppdatert gjennomgang av tallgrunnlaget.

Eget forslag

Han skriver videre at Arbeiderpartiet vil om kort tid legge fram et eget forslag i Stortinget hvor de ber regjeringen legge fram en oppdatert gjennomgang av tallgrunnlaget for samlingen på Evenes.

– Om det kommer fram vesentlige endringer må Stortinget vurdere saken. Det har vi understreket helt siden langtidsplanen ble vedtatt.

Opposisjonen i møte

Fredag morgen møttes lederne i de fem opposisjonspartiene Ap, Sp, SV, Venstre og KrF for å diskutere felles opptreden overfor regjeringen, nå når Stortinget går i gang med forhandlinger om landmaktplanen for Hæren og HV.

– Vi er enige om å snakke sammen igjen. Vi er enige om flere punkter både om HV og Hæren. Det er et flertall i Stortinget som vil ha en sterkere landmakt, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til VG.

– Regjeringspartiene har ikke flertall i Stortinget. Derfor må de snakke med oss, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Sp avventende

Samtidig avventer Sp å legge inn et preposisjonsforslag om å se på Andøya-vedtaket på nytt.

Det var ventet at det skulle kommet et såkalt Dokument 8-forslag forrige uke, men foreløpig er ikke det kommet.

Om det kommer, vil saken blir sendt til behandling i en egen komité på Stortinget for så å bli lagt frem igjen for Stortinget på et senere tidspunkt.