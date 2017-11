Færre elever i grunnskolen i Andøy

Andøy

Rådmannen å fjerne inntil tre lærerstillinger og tre assistentstillinger fra Andenes skole, med virkning fra høsten 2018.

– En reduksjon vil føre til et dårligere tilbud til elever. Spesielt vil det gå ut over elever med behov for ekstra tilrettelegging, skriver rådmannen i budsjettkommentarene. Besparelsen er 1,04 millioner kroner neste år og 2,47 millioner på årsbasis videre.

Dessuten vil rådmannen spare inn 170.000 kroner årlig på kjøp av læremidler og utstyr til Andenes skole.

Det kuttes også en lærerstilling på Risøyhamn skole ut fra forventet utvikling i elevtallet. Det skal spare inn 235.000 kroner neste år, og siden 565.000 kroner på årsbasis.

Videre kuttes inventar og utstyr med 154.000 kroner neste år, og lavere beløp på årsbasis siden. Det begrunnes med at ny skole gir redusert behov, da der vil være mye nytt.

En klasse mindre på Andenes

– I grunnskolen er det slik at elevtallet er slik at elevtallet er på vei ned, det er redusert relativt mye de siste årene. Også er det slik at vi har høyere lærertetthet en snittet både på landsbasis og fylket, det er et faktum, sa rådmannen, som foreslår stillingsreduksjon på et beløp som til sammen tilsvarer 6 årsverk på de to skolene Risøyhamn og Andenes.

Hun poengterte at kuttforslaget i stillinger ikke trenger å bli slik det er foreslått i budsjettet, man vil se nærmere på hvordan det er rettferdig å fordele kuttene.

– Intensjonen er at det skal tas en gjennomgang på hvor det er forsvarlig å ta en reduksjon på mellom 5-6 årverk i stillinger til lærere og assistenter. På Andenes går det ut en tiendeklasse til neste år med en ekstra deling, og det starter bare en klasse på det trinnet neste skoleår, så der får vi automatisk redusert behovet for stillinger, uten at det får konsekvenser, sier rådmann.

– Hvis jeg husker rett utgjør den endringa for tiende klassse nesten fire årsverk, og det gjør at reduksjonen ikke er så dramatisk som det ser ut som, sier Kirsten Lehne Pedersen.

Skolesjef Torfinn Bø bekrefter at om man regner 1,4 lærerstillinger per klasse og der også blir en reduksjon i klassetallet i Risøyhamn, så vil en reduksjon på 3,8 stillinger komme uansett, slik han ser det de dag.

– Er dette stillinger som ikke ansettes? Eller er det lærere som burde beholdes som blir fri for arbeid, spurte Kolbjørn Blix (Frp) og fikk til svar at reduksjonen som er tenkt fra neste skoleår er innen midlertidige ansettelser.

Kutt i intensivt lesekurs

Andre kutt som er tenkt som mulige er at Andenes skole må også slutte å gi intensivt lesekurs for elever på 3. til 6.trinn med behov, det vil gi 61.000 kroner spart neste år, deretter 147.000 kroner på årsbasis.

– Når det gjelder kutt til lesekurs, er det ansatt spesielle lærere til dette? Eller er det en ressurs som brukes i dag som kan kuttes til neste år? Kan det vises til at lesekurs har vært viktig for å hjelpe elever videre, at det er et redusert behov nå for ekstra tiltak videre, spurte May Johannessen (V).

– Jeg skjønner hva du spør om. I en ideell verden ja, da ville det ikke vært behov å videreføre. Dette er vurdert som et mulig tiltak som ikke får for store konsekvenser, sa rådmann.

Midlertidige tiltak

Innen helse og familie er det foreslått kutt innen miljørettet helsevern på 70.000 kroner. En vakanse på stilling til turnus-fysioterapeut gir besparelse på 132.000 kroner mens vakanse helsesøster i 6 måneder gir 276.000 kroner i besparelse.

– Dette er først og fremst midlertidige tiltak. Vi kommer ikke til å få turnus-fysioterapeut neste år. Vi har kommunelege som tar seg av miljøretta helsevern, men nok ikke sånn at oppgavene løses fullt ut. Det kan tenkes ei regional stilling her, hvis det er et tiltak de ander kommunene ønsker må vi også inn og finansiere, sier rådmann.

Reduksjon i sosialhjelpsutgifter

I 2015 vedtok kommunestyret ei treårig 50 prosents prosjektlederstilling i NAV, for å få ned antallet sosialmottakere og i 2018 er den på siste året. Opphør av stillinga i 2019 skal gi 270.000 kroner i besparelse.

– Vi har faktisk en liten reduksjon i sosialhjelpsutgiftene, sa rådmann.

– Kan det vises til resultater med den prosektlederstillinga? Det er et lite beløp den koster, hva om det sparer oss for 500.000 kroner til 1 million kroner å ha den på plass? Vi får inn nye, og mange forsvinner underveis, kanskje er det de tyngste tilfellene som blir igjen? Har man vurdert nøye om dette kan ha en effekt som gir økte utgifter på sosialhjelp i tida fremover, sa John Helmersen (Andøylista) som synes det måtte begrunnes godt for å fjerne ei slik stilling.

– Der er ikke gjort vurdering eller dokumentasjon av reduksjoner. Nå er ikke NAV til stede i dag, men de ville nok sagt at stillingen har gjort det mulig å jobbe med tett oppfølging, svarte rådmann.

Tilskudd til arbeidstrening

– Når det gjelder aktivitetsplikt og arbeidsplikt der er ting som tyder på at det er mulig å bruke statlige virkemidler i mye større grad i stedet for sosialhjelp. Vi har mye å gå på, at man faktisk anvender de ressursene staten har stilt til mulighet for å få folk ut i arbeid, i stedet for passiv sosialhjelp. Der er det en positiv utvikling i NAV som ikke nødvendigvis har tilknytning til stilling. Virkemidlene er det i forhold til å unngå å mer eller mindre automatisk gå over til å få sosialhjelp, sier Jonni Solsvik (H).

Han mener utfordringer er å skape arbeidsgivere som tar inn disse, og med dem ressursene fra staten som følger med, og viser til at der gis tilskudd til arbeidstrening.

– Det er helt rett. Jeg vet at NAV er opptatt av å ta i bruk de tilgjengelige statlige tiltak som finnes. Og hvis ikke tallene lyver, er sosialhjelpsutgiftene på tur ned, sett i forhold til samme tid i fjor, sier rådmann.

– Har vi kontroll på at NAV er i en med offensiv prosess på å bruke slike virkemidler, spurte Hermod Bakkevoll og fikk ja til svar på spørsmålet.