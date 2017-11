RMR på promoteringstur i Finnmark

Andøy

Festivalsjef Kristin Krey er strålende fornøyd med at Rock Mot Rus har vært på promoterings-ferd i nord.

– Vi har hatt fire ungdommer som har vært reist på tur til Vadsø, i regi av Ungtur, som er et samarbeid mellom Rockebussen Finnmark, Ungdommens kulturmønstring (UKM) Finnmark og Ung artist, sier Krey.

I Ungtur 2017 har fire unge artister og band fra Finnmark vært ute på turne til Atla, Hammerfest, Kjøllefjord og med finale i Vadsø 11. november.

– Finalen i Vadsø ble holdt mellom de fire finalistene, og det som de har kåret er Årets unge artist Finnmark, sier Krey.

Godt samarbeid

Rockefestivalen på Andøya har gode venner i nord.

– Rockebussen Finnmark, de kommer til RMR hvert år og vi har et godt samarbeid med dem. De bruker faktisk å ha sitt årsmøte for rockebussen på Andenes, sier Kristin Krey.

Det var Rockebussen Finnmark som tok kontakt med RMR i høst.

– De tok kontakt med oss for å høre om vi kunne komme og ha en «kickoff» og fortelle om RMR og hvem som kommer til festivalen i 2018, sier Krey, og tilføyer at fra Rock Mot Rus-delegasjonen var det også en av den som stilte som jurymedlem i Ung artist, mens Kathrine Løkke fra Andøy påtok seg jobben som konferansier under selve arrangementet.

– I tillegg til at vi gjorde denne turen som en kickoff og fortalte om RMR så viste vi en videosnutt fra festivalen og var til stede og ble kjent med folk. Ungdommene hang på klubben etterpå og fortalte folk om vår rockefestival. For det er jo nettopp disse som er målgruppa vår, sier Krey.

Hun forteller at hvert år kommer det én eller to busser med ungdommer fra Finnmark som tar turen på 18-19 timer for å delta på Rock Mot Rus, de ankommer torsdag og reiser hjem søndag.

– For oss er det kjempeflott å kunne ta vare på disse og knytte bånd og det var veldig flott å komme på besøk til dem, sier Kristin Krey.

Støtte fra fylket

RMR har fått støtte fra Ungkultur til Nordland fylkeskommune, fra rockebussen og fra Ungtur sentralt til å gjennomføre Finnmarksbesøket, totalt 22.000 kroner.

Rock Mot Rus-festivalen i Andøy har vært arrangert årlig siden 1983. Den særegne festivalen ytterst i havgapet er landets eldste og største ungdomsfestival. Og det er ungdom selv som står bak festivalen.

– Vi synes at det å i seg selv kunne sende ungdommer ut på tur, selv om dette var de eldste voksne ungdommene så var det også med ei som går på ungdomsskolen og en fra den videregående skolen, har en verdi i seg selv. Da får de yngste lov til å lære litt av de som er eldre, og de får lov til å være litt på egenhånd og ta ansvar, sier Krey.

Underveis på Finnmarksturen var ungdommene fra Andøy også innom ungdomsklubben Kroken i Tromsø.

– Rett og slett fordi det ikke var mulig å reise distansen Andenes-Vadsø på en dag, så da fikk de anledning til å være innom Kroken og snakke om RMR og være sammen med ungdommene der, sier hun.

Artist-vinner spiller på RMR

Promoteringstur er noe rockefestivalen bruker å gjøre hvert år, men det er lenge siden sist ferden gikk så langt nord.

– Det er første gang på lenge vi har vært så langt nord som Vadsø. Det er helt på sin plass at vi er på besøk i Finnmark, når vi har noen som kommer derfra for å delta på festivalen vår hvert eneste år, sier Krey.

Rock Mot Rus har også sikret seg Ung artist-vinneren.

– Vi har en avtale om at vinneren av Ungtur, Olesia Burtseva skal spille på RMR, hun får åpne på lørdagen, og vi gleder oss til å treffe henne, sier Krey.

RMR arrangeres i 2018 fra 23. – 25. mars, med artister som Hakeem, Temur, Razika, Vanja V og Ungt blod i lineupen.

– På fredag skal vi offentliggjøre en artist til, et stort rockenavn som vi er veldig stolte av å ha fått til festivalen. Også har vi en stor hedsliner til igjen som ikke er helt på plass ennå, men som vi skal være på plass til før jul, sier Krey.