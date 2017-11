Vil ha prioritet på Andenes fiskerihavn

Andøy

I desember skal Nordland fylkestinget vedta innspill til høringene, melder Nordland fylkeskommune i en pressemelding.

Arbeidet med fiskerihavner skal i løpet av handlingsprogramperioden endres, og overføres til de nye fylkeskommunene. Men fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik (Sp), mener man ikke kan vente til 2022 før man kommer i gang på Andenes.

- Midlene er lagt inn i NTP, men kommer alt for sent i gang. I handlingsprogrammet ligger Andenes fiskerihavn inne med 103,5 millioner i 2022 og 100 millioner kroner i 2023. I andre periode av NTP ligger det ytterligere 210,5 millioner. Men dette handler om den viktigste næringen i Vesterålen. Arbeidet med å utbedre Andenes fiskerihavn må starte nå, fastslår Eggesvik i pressemeldingen.

Eggesvik påpeker at Andenes fiskerihavn lå inne allerede forrige NTP-periode, men har stadig blitt forskjøvet.

- Med tanke på situasjonen Andøy kommune er inne i, sir det seg selv at vi må bygge opp under den næringsaktiviteten som eksisterer. Alle er enige om at Andenes fiskerihavn skal prioriteres. Men etter mitt syn har dette havnet alt for langt bak på lista. Vi må komme i gang umiddelbart, avslutter samferdselsråd Eggesvik.