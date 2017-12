Åpnet ny butikk på Andenes

Andøy

I nærmere ett år har Ferken og Antranik fra Syria gått med ideen om å starte en kolonialbutikk. Etter mye arbeid har de nå endelig åpnet dørene på Andenes. Den nye butikken i sentrum skal selge asiatisk, arabisk og afrikansk mat.

I august opprettet de et aksjeselskap. De fikk også et tilskudd fra Andøy kommune på 36.500 kroner i tillegg til 100.000 kroner fra næringsfondet.

– Vi har troa på dette. Det er spennende med noe nytt, sier næringssjef Brita Erlandsen i Andøy kommune.

Jobbet intenst

Det siste halvåret har de jobbet intenst med butikk-etableringen. Nå har de fått varer i hyllene, og de er glade for å være i mål. De har også eget kjølerom for grønnsaker og yoghurt.

– Vi gleder oss veldig, men er selvsagt litt nervøse også. Nå er de største problemene med transport og engros overstått, og vi ser fram til å komme i gang. Vi håper folk liker butikken og liker varene vi selger, sier Antranik.

Flere tips

Ferken og Antranik så behovet for en slik butikk, og har fått mange gode tilbakemeldinger.

– Folk er glade for å få en slik butikk. Vi har fått mange ønsker om varer vi skal ta inn, og har tatt det i betraktning. Flere har ønsket at vi skal kjøpe inn produkter for å lage vårrull, så det skal vi ha. Vi har ikke så mye erfaring med asiatisk mat, men vi har venner som har kommet med tips, så vi tror dette blir bra, sier han.

Får en gnist

Veldig mange har vært nysgjerrige på når butikken skulle bli åpningsklar.

– Det er veldig mange som er ivrige og spør oss om når vi åpner. Det gir oss en ekstra gnist. Vi blir veldig positive av det. Både Hermod Bakkevold, Erling Hilstad, kommunen og lærerne våre har vært til stor hjelp for oss, noe vi er svært takknemlige for, sier de.