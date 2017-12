Andværing ny dekan ved UiT

Andøy

Denne uka ble andværingen tilsatt som ny dekan ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø. Bendiksen er etablert i Tromsø, men opprinnelig fra Åse på Andøya.

Bendiksen er jusprofessor ved fakultetet, og var ifølge UiTs hjemmesider eneste søker til stillinga. Som dekan blir hun øverste leder for fakultetet, rettet mot undervisning og forskning. Hun er ansatt i en åremålsstilling på fire år, med mulighet for forlengelse i ytterligere to fireårsperioder.

Bendiksen vant tidligere i år Utdanningsprisen 2017 ved universitetet. I begrunnelsen ble hun omtalt som en «dyktig og verdsatt underviser, som både får god evaluering fra sine studenter og som står bak utviklingen av nyskapende undervisning».