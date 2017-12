Andøy

Hver torsdag og lørdag fram mot jul er det julemarkedet i de gamle lokalene til AndElis på Andenes. Lørdag tok mange turen innom.

Kim Holte, som var på plass med egen stand, synes det er et flott tiltak.

– Det har gått veldig bra. Det som er positivt her er at ofte på slike plasser har folk kjøpt inn ting de selger. Her er alt handlaga, sier hun.