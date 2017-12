– Forfjord til Risøyhamn vil koste 181 millioner kroner

Andøy

Hans Benjaminsen stilte spørsmålet i en interpellasjon i mandagens kommunestyremøte.

– Arbeidet med første delstrekning av fv 82 Sortland-Risøyhamn er godt i gang. Strekningen Holmen-Maurnes vil etter planen ferdigstilles seinsommeren 2018.

Fylkesvei 82 har vært en betydelig flaskehals for innbyggere, transportører, og tilreisende i en årrekke. Den pågående omstillingen i Andøy, dersom man vil lykkes, medfører økt behov for næringstransport og stor økning i turisme, sier Benjaminsen i interpellasjonen.

– Det er med bekymring jeg registrerer at det ikke er avsatt midler for påfølgende delstrekninger i fylkesrådets budsjett for neste år. Og er heller ikke medtatt i kommende økonomiplanperiode. Kan ordføreren redegjøre for status om vedrørende framdrift? Hvordan kan Andøy kommune bidra til å påvirke slik at prosjektet følger opprinnelig tidsplan? spurte han.

– Når det gjelder fylkesvei 82 Sortland-Risøyhamn er det delt inn i seks delprosjekt, fra A til F, der Holmen og Maurnes er sluttfinansiert med bevilgning på 22 millioner i 2018 og 23 millioner i 2019. For de øvrige delprosjektene foreligger det et reguleringsprosjekt som er under utarbeidelse for Forfjord-Buksnes og Buksnes-Risøyhamn, sier Jonni Solsvik.

Han forteller at for disse delstrekningene var det antydet tidligst mulig oppstart 2018 og ferdigstillelse 2019 eller 2020, avhengig av finansiering fra fylkestinget.

– Den finansieringa ligger ikke inne og det er bare å fastslå at der ikke er å forvente oppstart slik det opprinnelig var planlagt. I delprosjektene Forfjord-Buksnes og Buksnes-Risøyhamn har vi mottatt dokument med planforslag fra Statens vegvesen. Det tas sikte på at dette fra kommunens side blir behandlet i formannskap og kommunestyre i de første møtene i 2018, sier Solsvik.

– Den planlegginga som pågår tar sikte på at disse to delstrekningene skal gjennomføres som ett og ikke deles opp. Som for de øvrige er denne strekningen avhengig av fylkestingets vedtak og finansiering. Det er skissert tidligst mulig oppstart i 2020, og ferdig i 2021 og 2022, der de totale kostnader så langt er om lag 181 millioner kroner, sier han.

Solsvik tilføyer at det er vanskelig å mene noe om den skisserte fremdriften fylkestinget legger opp til.

– Det tyder på at de prioriteringene som var lagt fra starten av var noe optimistiske. Om man kan få en tidligere oppstart ved at fylkeskommunen får en oppdeling på den måten at enkelte deler som Buksnesfjord gjennomføres før hele strekningen er finansiert, det får vi komme tilbake til når vi får dette til behandling på nyåret, sier Solsvik.

– Det som er helt avgjørende uansett om man velger å dele opp eller beholder strukturen, er at fylkeskommunen sørger for at prosjektene blir finansiert. Vi ser at man i forhold til planen ikke har klart å følge den, sier Solsvik.

– Så vet vi alle sammen at der er et betydelig nasjonalt etterslep på akkurat dette med utbedring og vedlikehold av fylkesveinettet. Får vår kommune og andre i vår region, Bø og Øksnes er dette ganske kritisk. De varene som skal ut som en følge av verdiskapningen sjømatnæringa har i dag. Vi har alt for dårlige veier inntil man kommer på E6. At de store utbedringene på riksveinettet og fylkesveinettet må synkroniseres, det er åpenbart, sier han.

Solsvik har tidligere vært bekymret og stilt spørsmål ved om den politiske enigheten var utfordret, om dette var en veistrekning som ikke var prioritert fra politisk hold i Vesterålen.

– Den bekymringa har jeg ikke lengre, det er veldig klart en samla vesterålsregion som står bak dette prosjektet, sier han.