Heder til helsefremmende barnehager i Andøy

Andøy

– Vi starter med noe veldig viktig, vi markerer at vi i dette møtet skal tildele en blankett med heder og ære til fire barnehager i Andøy som oppnådd å bli helsefremmende barnehager, sier ordfører Jonni Solsvik.

Helsefremmende barnehager er et samarbeidsprosjekt mellom de kommunene som deltar og Nordland fylkeskommune.

– Ingen av oss er i tvil om at helsefremmende virksomhet er viktig, enten det er i barnehager eller annet. Men i særdeleshet i barnehager er dette viktig. Befolkningens helse påvirkes av en lang rekke faktorer. Og for å påvirke tidlig er det umåtelig viktig at dette arbeidet starter i barnehagen, sier Solsvik.

Må starte tidlig

Han peker på at gode vaner som læres tidlig, videreføres og har stor betydning for det som skjer videre i grunnskole, videregående skole, yrkesliv og pensjonisttilværelse.

– Vi har det perspektivet at vi er opptatt av folkehelsearbeid i hele livsløp. Ut fra det vi vet om framskriving av folketallsutvikling og sammensetning av befolkning vil vi få problemer med å gi fremtidens pensjonister et like godt tilbud som i dag. På grunn av at det blir flere. Da er folkehelseperspektivet veldig viktig, sier Solsvik.

Kontinuerlig prosess

Arbeidet i barnehagene har pågått siden 2015 og er en kontinuerlig prosess.

– Barnehagene blir godkjent ut fra kriteriene som Nordland fylkeskommune har utarbeidet. Det er veldig gledelig å få gi uttrykk for at det hver eneste dag utføres et fantastisk arbeid i barnehagene i Andøy. Dette gir ungene et godt grunnlag til å beholde god helse resten av livet. Og gir en bevissthet om det ansvaret hvert enkelt individ har for egen helse, sier han.

– Å få godkjenning er det endelige beviset på helsefremming og det viktige arbeidet som gjøres. Sertifiseringen er beviset på det arbeidet som legges ned hver dag, sier Solsvik.

Ordføreren delte ut blanketter, klem og blomster til Hilde Karlsen fra Myrulla barnehage, Marte Gaukås fra Wigwam barnehage på Bleik, Anette Nybrott fra Måsungen barnehage mens enhetsleder for barnehager i Andøy, Merete Olsen mottok prisen på vegne av Åse barnehage.