Pan underholdt i Andøy

Andøy

– De skal gi oss motivasjon for å gjennomføre årets viktigste møte. Og dette er et resultat av kulturskolearbeid gjennom mange år, sier ordfører Jonni Solsvik. Bandet Pan har tidligere vunnet konkurranse under Rock mot frafløtting i Bø.

Blodfersk låt

Og kommunestyret fikk en flott dose kultur. Bandet spilte tre låter for politikerne, blant annet en coverlåt av Tonje Unstad «Motbydelig nydelig», i tillegg til at de bød på egenkomponert materiale.

Pan består av Aurora Therese Laupstad på bass og gitar, Runa Stave på vokal og gitar, Eskil Jakobsen på tangentinstrumenter og trommis Dina Mari Laupstad – fra åttende, niende og tiende klassetrinn i Andøy.

Helt fersk låt

Og de høstet både stor applaus og jubel. Og til slutt ble det en julelåt.

– Nå får dere den blodferske, vi har aldri spilt den før. Dette er den låta som jeg og Runa skrev, vi satt i en kjeller noen timer, sier vokalist Aurora Therese Laupstad.

– Tusen takk både for at dere kom og for at vi fikk være publikum, det var fantastisk, sier en begeistret ordfører etter minikonserten.

Andøy-politikerne skal mandag behandle budsjettet for 2018. VOL følger selvsagt møtet.