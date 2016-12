Barske bøfjerdinger badet i full storm

Mens noen av oss ikke får mer enn stortåa uti vannet på en nordnorsk sommerdag, finnes det noen få barske vesterålinger som bader hele året. Det finnes sågar noen smågale vesterålinger som fredag formiddag fant det for godt å bade i storm på Fjærvollstranda i Bø.

Da Rune Eriksen, Bjørnar Hansen og Linn With vrengte av seg klærne og kastet seg i den tre grader kalde sjøen ble det målt vindkast opp i 24,9 m/s. Det er så og si full storm.

- Det går ikke an å beskrive. Det var helt herlig. Du kjenner virkelig at du lever, sier Eriksen til VOL.

Han understreker at det hele foregikk i et langgrunt område, og at de hele tiden hadde kontroll.

Bader hver dag

Eriksen ble bitt av badebasillen etter farsotten «Hopp i havet» for et par år siden, hvor folk utfordret hverandre på Facebook til å bade i sjøen.

- Som alle andre fikk jeg sjokk da jeg traff vannet, men da jeg kom opp kjente jeg på kroppen at dette skulle jeg gjøre mer av, forteller Eriksen.

Han begynte likså greit å bade i sjøen et par ganger i uka. Da han fikk selskap av Bjørnar Hansen i sommer, eskalerte det til så og si hver dag. For et par måneder siden ble også Linn With med i den lille isbadeklubben.

Ekstra kick

Temperaturene i sjøen ligger på rundt tre grader, så vi kan trygt slå fast at de tre baderne er ganske så barske.

- For oss som bader hver dag oppleves ikke vannet som iskaldt. Du blir hærig etter hvert, sier Eriksen.

- Det skal mye til for at vi ikke bader. Det er vel bare lyn og torden som stopper oss, sier Eriksen og ler.

Men aldri har de badet i full storm.

- Du kan si at det ga hele opplevelsen et ekstra kick, sier han.

Ikke syk siden

Eriksen er overbevist over at badinga har helsemessig effekt. Han har ikke vært syk siden han begynte å slenge kroppen uti sjøen på yttersida av Vesterålen.

- Når vi bader frigjøres endorfiner og adrenalin. Jeg har hatt prolaps i ryggen, og vil nok aldri bli helt kvitt smertene, men etter et isbad kjenner jeg ingenting. Da føler jeg meg som en 18-åring. Badinga er også bra for hodet. Du kjenner på at det er litt sprøtt, og det er deilig.

Lørdag er de invitert til Hovden av Randi Hansen, hvor årets nyttårsbad skal foregå på stranda like ved samfunnshuset.

- Alle som vil være med er hjertelig velkommen, sier Eriksen og utfordrer sambygdingene.