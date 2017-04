Rådmannen i Bø, Gundar Jakobsen, mener helgas tilfelle et et nytt eksempel på at ambulanseberedskapen i Vesterålen er for dårlig. – Kommunene skal selvfølgelig hjelpe til så godt de kan, men vi kan ikke erstatte det ansvaret og den beredskapen helseforetaket skal ha, sier han.