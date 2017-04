Har kjøpt ny oppdrettsbåt til ti millioner kroner

- Vi kjøpte denne båten fordi vi har behov for den. Når vi nå har full produksjon, trenger vi båter, sier daglig leder i Egil Kristoffersen & Sønner, Eva Kristoffersen.

I februar var det brann i en av bedriftens gamle båter. Kristoffersen understreker at brannen ikke var årsaken til kjøpet og sier at båten ble bestilt lenge før den tid.

Katamaran

Båten, som er av typen Katamaran og er 7,5 meter bredt, har to Nogva Scania-motorer med en samlet motoreffekt på 760 hestekrefter. Navnevalget, Johanne, er slett ikke tilfeldig.

- Den yngste sønnen til søstera mi heter Johan Egil. Fordi båter skal ha damenavn, ble det derfor Johanne, sier Kristoffersen.

Fartøyet kostet ti millioner kroner, pluss moms, og ble levert før påske.

- Båten var ferdig rigget når vi fikk den, men det gjenstår noe småpjusk. Det blir litt som når man får en ny bil. Selv om den er klar til bruk, kan det være småting som må fikses, sier Kristoffersen.

Ny flåte

Egil Kristoffersen & Sønner har også flere nyervervelser på agendaen.

- Det kan bli aktuelt å kjøpe en ny forflåte. En forflåte er et stort bygg som ligger ute på lokalitet og samler for. Flåten er under bygging og blir levert på Aqua Nor messa i høst, sier hun.

Ellers båten gode systemer for deteksjon og alarmering ved brann og vanninntrenging, samt Inergen brannslukking i maskinrom og i to redningsflåter. Fartøyet er også utstyrt med et tre-fas aggregat med en effekt på 15 kW.