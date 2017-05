Arrangerer verdens gådag i Bø

- Sjansene er store for at det er siste gangen du kan være med på denne turen her i Bø – så da er det bare å benytte muligheten, heter det i en pressemelding.

World Waking Day arrangeres over store deler av landet og ellers i resten av verden.

Starten blir som vanlig fra ”Skihytta” i Øyjordlia på formiddagen. Det blir flere løyper å velge mellom, både i lengde og når det gjelder terreng.

- Det skulle være noe som passer for alle, både små og store, heter de i pressemeldingen.

Etter turen blir det ”vanlig” servering på hytta og arrangørene håper på finvær.

- Da er det bare å ta med familie og go’e venner til en trivelig vårtur. Gåing er jo den beste trimmen du kan få – og den som setter minst krav til utstyr.