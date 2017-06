– Vi legger Gaukværøya død om vi skal følge denne planen

Det var Gaukværøya som fikk bustene til å fyke mest. Teknisk sjef i Bø kommune, Rune Dahl, viste fram kart og forklaringer av den reviderte planen før debatten begynte.

Saken skal ikke vedtas før i november. Arealplanen er oppe til første høring nå i juni. Under kommunestyremøte skulle det vedtas å få den reviderte utgaven ut til høring. Debatten gikk for det meste i Gaukværøya og hvorvidt den skal være et friluftsområde eller om man skal få bygge der.

Arealplanen er lagt opp etter innspill fra beboerne slik den er nå. Omtrent 100 innspill kom inn. Svein Helge Martinussen mener den legger opp til å legge områder dø.

– Vi i Bø bor spredt, og vi liker å ha plass rundt oss. Vi må gjøre det attraktiv for folk å ville bo her. Vi legger områder dø om der ikke er noen til å fortelle historien til plassen, mener han.

Formannskapet i Bø opprettholdt vedtak om Gaukværøya Formannskapet i Bø vedtok torsdag å opprettholde vedtaket om å tillate oppdrettsanlegg ved Gaukværøya.

Arne Fredrik Andersen (AP/H) synes det er rart at Gaukværøya er markert med streker, som vil si at man ikke kan bygge der grunnet rasfare.

– Jeg må si som Martinussen sa, vi legger Gaukværøya dø om vi skal følge denne planen slik den er nå. Der finnes grunneiere, og de får ikke gjøre noe som helst. De kan ikke klippe plenen, de kan ikke ta vare på grunnmuren og de kan ikke plante bær, sier han.

Britt Unni Willumsen ønsker der i mot å ha Gaukværøya som fritidsområde.

– Det å si at grunneiere ikke får gjøre noe blir ikke rett, det får man ikke uansett. Om man ønsker å bygge hytte, så betyr ikke det at man får lovt til det. Så det gjelder hele Bø kommune.

Ordfører Sture Pedersen ønsker å gå inn for å bygge, men med en reguleringsplan for hvordan. Det gjelder også på Gaukværøya.

– Jeg vil gå inn for å bygge, men med en reguleringsplan for hvordan. Jeg er også enig i at man skal kunne bygge utenfor de tre sentrumsområdene som er lagt opp, Straume, Eidet og Steine.

Det var fire forslag om endring, men arealplanen ble vedtatt sendt inn til høring med endringen at man skal kunne bygge på Gaukværøya.