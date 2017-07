Nasjonal interesse for Vetten Opp

Bø

– Vi kjører på det samme vinnerkonseptet som vi har gjort tidligere, sier primus motor for Vetten Opp , Marius Jørgensen.

Løpet, som arrangeres av Bø Idrettslag, går fra Brenna, via Losjehytta og opp til Vetten, 467 meter over havet. Registrering og utdeling av startnummer foregår ved Bøhallen. Derifra blir det satt opp busser som går til startområdet ved Brenna.

– Parker ved Bøhallen. Parkerer du derimot i Brenna blir det ikke plass for bussene å snu, presiserer Jørgensen.

Godt rykte

Selv om det finnes flere motbakkeløp som består av atskillig flere høydemeter enn Vetten Opp og på den måten er mer krevende, mangler det ikke på utenforstående som ønsker å delta i konkurranseklassen. Personer fra blant annet Fredrikstad, Eidsvoll, Hønefoss, Trondheim, Senja og Ski er for lengst påmeldt.

– Årsaken til at stadig flere utenfor Vesterålen får øynene opp for oss, er at vi har opparbeidet oss et godt rykte. Vi har blant annet vært aktive på markedsføringssiden. Flere har blant annet brukt betegnelsen Det fineste motbakkeløpet i landet , sier Jørgensen.

Forhåndspåmelding

Det er fortsatt ikke for seint å melde seg på. Siden det er forhåndspåmelding, oppfordrer Jørgensen at man melder seg på i løpet av fredagen.

– Det er mulig å melde seg på konkurransedagen, men vi ser helst av folk gjør det før. På den måten slipper man å stå i kø, noe som neppe er så ønskelig for de fleste, understreker han.

Vetten Opp er åpent for alle og har også en mosjonsklasse. Alle som deltar på løpet får utdelt medalje. De tre raskeste i både herre og kvinneklassen, får pengepremier.

Stor dugnadsgjeng

Langs løypa vil det være utplassert helsepersonell som skal ivareta deltakerne dersom det skulle være behov for medisinsk bistand og førstehjelp. Bø idrettslag vil ha kafé i Bøhallen i forbindelse med løpet, og alle deltakere vil der ha tilgang til garderober og dusj.

– Det er et ganske stort dugnadsapparat fra Bø IL som er i sving i forbindelse med løpet, forteller Jørgensen.

Alltid pent vær

Nå håper ildsjelen på godt oppmøte og at værmeldingen fra lørdag holder det den lover. Da er det nemlig meldt strålende sol og opp mot 22 grader.

– Været har vært bra hver gang vi har arrangert Vetten Opp. Vi satser på at det blir bra nå også, slår Marius Jørgensen fast.