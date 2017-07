Bø

– Denne forestillingen var et bestillingsverk, men vi fikk mer enn vi betalte for, sa festivalleder Eldrid Pedersen etter urpremieren fredag.

Skapte teatermagi av Regine Normans eventyr Teaterforestillingen Usynlig selskap byr på spilleglede og ellevill lek med virkemidler.

Hun var strålende fornøyd med teaterstykket.

– De har tatt vare på Regine Normanns tradisjon, men har også klart å løfte den inn i vår tid, sier Pedersen.

Nervøse

Selv var regissørene og manusforfatterne av Usynlig selskap, Nicoline Spjelkavik og Victoria Røise, både glade og lettet etter forestillingen.

– Jeg er glad og stolt over at vi fikk en så god premiere. Vi var litt nervøse de siste dagene fordi ikke alt satt som det skulle, men i kveld, da det telte som mest, satt det som et skudd, sier Røise.

De to kvinnene er begge utdannet ved scenekunstakademiet i Fredrikstad, en utdanning som blant annet legger vekt på fysisk og eksperimentelt teater. Usynlig selskap har mange utradisjonelle elementer.

– Vi jobber mye eksperimentelt og liker tenke litt annerledes når vi skaper historier og karakter. Vi tenker nok litt utradisjonelt og liker å utfordre skuespillerne, sier hun.

Dårlig tid

Den største utfordringen i forbindelse med prosessen har vært tid.

– Det har vært knapt med tid til prøver. Selv om de fleste på scenen er amatører har målet vært å lage en profesjonell forestilling med kvalitet, noe som er krevende på så kort tid. Men vi kom i mål, sier Nicoline Spjelkavik.

Å skrive et manus i Regine Normanns ånd, synes duoen har vært spennende og interessant.

– Karakterene har på mange måter skrevet historiene sine selv. Og så har vi forsøkt å guide prosessen videre og forsøkt å sette oss inn i hvordan Regine Normann tenker, slår Spjelkavik fast.

Usynlig selskap har festpremiere i kultursalen i Bø lørdag kveld, som også er stykkets siste forestilling.