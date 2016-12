Klikker i vinkel for siste gang

Daniel Sowe startet opp klubb:KlikkiVinkel for seks og et halvt år siden. I 2013 hev Daniel Olsen seg med på prosjektet, og siden den gang har de laget partystemning.

Blir februarfedre

Første juledag holder de avslutningsshow på Rødbrygga.

– Vi blir begge fedre i februar. Det går mye tid og energi på klubb:KlikkiVinkel, og med små barn må vi prioritere annerledes.

For gutta vil fortsette å holde på med musikk.

– Det føles rett å avvikle klubb:KlikkiVinkel. Vi har andre musikkprosjekter vi holder på med, så vi legger dette på hylla for å frigjøre kapasitet til andre ting. Klubb:klikkiVinkel har gjort sin misjon for oss. Vi har fått det til, bygd en merkevare. Det har vært artig, men det er en tid for alt. Vi har ikke mer å bevise der.

Nye konsepter

– Vi har utviklet oss videre og blitt enda mer snever. Lydbildet vi opererer i nå er vanskelig å få til å favne bredt.

Nå jobber de med et annet konsept som de opplever stor suksess med andre steder

– Hva skiller de nye prosjektene fra klikkivinkel ?

– Før har vi spilt musikk for folk, og de har danset. Nå opptrer vi mer som «artister» som manipulerer andres musikk enn som djs, vi er fullstendig kompromissløse.

– Vår identitet har endret seg i løpet av årene, og det er naturlig å utvikle seg.

– Hvordan har disse seks årene vært?

– Jækla artig. Jeg startet klikkivinkel basert på ren egoisme, for å få lov å spille musikk som jeg liker å spille. Mange DJ-er er en jukeboks for andre, og ikke at det er noe galt med det, men det var ikke min intensjon. Jeg ville formidle annen musikk som jeg liker. Og folk har vært flinke til å stille opp, det er artig. Det har vært veldig lærerikt for vår del.

– Hvordan er det å skal avslutte konseptet for godt?

– Det skal bli vemodig og samtidig godt. Motivasjonen til klikkivinkel er ikke slik den var en gang.

Siste fest

–Hvordan blir siste kvelden med konseptet?

– Det blir klikkivinkel i kjent stil. Vi vil også gi en smakebit av hvor vi er på vei fremover. Det som er veldig hyggelig er at mange får høre oss for første gang, for i år blir det 18-årsgrense. Det er bare å forvente det siste innenfor tech-house rett fra Ibiza. Det blir en god og hyggelig kveld.