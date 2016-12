Forsiden / Nyheter / Hadsel Politiet etterforsker hendelsen

Skadeverk på Melbu kirke:

Politiet etterforsker hendelsen

Natt til onsdag meldte operasjonssentralen ved Nordland politidistrikt at en rute i Melbu kirke var knust, og at et påtent papir var blitt kastet inn i kirka.