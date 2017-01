- De første vinterturistene på plass

– De var veldig imponert. Gruppen er her for noen døgn med overnatting. Vi ser ofte at turistene bor her og har Hadsel som base, mens de har et program klart som omfatter besøk i andre vesterålskommuner.

- Vi må jobbe mer dynamisk nå enn tidligere Reiselivssjef i Vesterålen Astrid Berthinussen opplyser at de må jobbe langt mer dynamisk enn tidligere i sin markedsføring.

Og da er det blant annet hvalsafari og besøk hos Inga Sami som går igjen. I tillegg vil de selvfølgelig se nordlyset.

Flere grupper har også booket opphold i januar og i februar i år, så hotellet sikrer seg en del aktivitet fremover.

– Vi har jobbet mye for å få opp vinterturismen i det siste. Vi har vært i kontakt med flere aktører som kan booke overnatting og mat her hos oss. I tillegg har vi flere flotte lokale underleverandører som leverer godt på aktiviteter både i og utenfor Hadsel.

- Beste vinter noensinne, men vi har fortsatt større potensial Espen Jacobsen ved Sortland hotell kan fortelle om en eksplosjon av vinterturister til Vesterålen, men fortsatt har man en lang vei å gå.

Hotellet har et samarbeid med Corner og Markedsbrygga, og de vil i større grad lage et aktivitetstilbud til turister.

– Hadsel er et flott område i forhold til snø, ski, nordlys og fine steder som uværshula, Galleri Uvær, Neptun, Hurtigrutemuseet og Museum Nord. Det er slike ting vi jobbet mot for å beholde turistene her i Hadsel. Vi ser oss selv som et sentralt sted midt i Lofoten og Vesterålen, der blant annet Borg i Lofoten ligger nært oss.

Det er i hovedsak tyskere og folk fra Østerrike som besøker hotellet, men de opplever også en del engelskmenn.

– Vi ser en generell økning i vinterturismen i år, og Vesterålen Kysthotell kommer til å være i forkant i forhold til den store økningen i utenlands turismen.

Hvalsafariaktørene strålende fornøyde: – Vi har gjennomført flere vellykkede turer Safariaktørene skal levere opplevelsene turistene har kommet for å få – og selskapene legger ikke skjul på at værforholdene har skapt utfordringer.

Robin Bolsøy på Melbu hotell opplever også økning.

– Både i fjor og i år ser vi at det er flere som kommer, og da av ulike nasjonaliteter. Det er tydelig at turismen i Vesterålen vokser. Oppmerksomheten og interessen for regionen er sterkt stigende.

Hotellet opplever å få flere gruppeforespørsler.

– Vi jobber mer med vinterturismen nå enn før. Vi ser stor interesse allerede nå for 2018, så vi tror det blir enda mer vekst til neste år.

Pangstart på vintertusimen i Andøy Alt ligger til rette for en rekordvinter-sesong for turistnæringen i Andøy.

– Nordlyset tar stor oppmerksomhet. Dessuten er dette en stille og rolig del av verden å reise i. Pluss at man begynner å se resultatet av veksten man har sett de siste somrene.

Også Bolsøy sier at turistene reiser ut av kommunen.

– Men vi får mer og mer tilgjengelige produkter her lokalt. Fra i år vil det bli guidet nordlysturer fra Melbu.

Melbu hotell opplever at det kommer flest tyskere, briter og folk fra mellom-europa.