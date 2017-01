- Legitimt med flere forslag

I helga lanserte Jonni Solsvik Andenes som alternativ til etablering av en olje- og miljøvernbase.

Ordføreren mener regjeringen, som følge av vedtaket om nedlegging av flystasjonen, bør benytte anledningen til å skape nye arbeidsplasser i Andøy kommune.

Og at Andenes, uavhengig av flybasens fremtid, er svært egnet til en slik etablering.

Melder Andens tungt på

Han melder dermed Andenes tungt på i kampen med blant andre Fiskebøl om å bli vertskap for prosjektet som regjeringen ikke har klart å realisere, tre og et halvt år etter at det ble skrevet inn i Sundvollen-erklæringen.

I Hadsel har ordfører Siv Aasvik samarbeidet med Vågan kommune om å spille Fiskebøl på Austvågøy inn som et alternativ.

Ikke overrasket

Hun er ikke overrasket over at flere melder seg på i kampen om lokalisering.

- Dette har tatt lang tid, så det er ikke unaturlig at det kommer mange på banen. Det er helt legitimt at det kommer flere forslag. Slik vil det være når det er uklart hva senteret skal være, sier hun.

- Vil skape mest næringsutvikling

Aasvik mener imidlertid at forslaget fra Hadsel og Vågan er det som vil skape mest næringsutvikling og ringvirkninger, i tillegg til at Fiskebøl ligger "midt i" Lofoten og Vesterålen.

I Vesterålen har nå både Øksnes, Hadsel og Andøy bedt om å få senteret. I Lofoten er både Moskenes og Vestvågøy interesserte.