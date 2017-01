- Vi satser på ski

Både lørdag og søndag var det skirenn på Stokmarknes. Blant deltagerne fant vi Tobias Stordahl Arntsen (snart 10) og Eivind Halvdan Eide (snart 10), som begge har som mål å satse. Forbildene? Northug og Johaug.

- Men man må trene mye for å bli god, sier guttene, som også stilte til start i Alsvåg forrige helg.

Mens lørdagens fristil ble arrangert på snø som bare såvidt dekket bakken, lavet det ned i forkant av søndagens klassiskrenn. Det ble derfor gjort om til et fristilrenn, med fellesstart for alle over 11 og intervallstart for de minste.

Lørdagens konkurranse var et kretsrenn, med rundt femti deltagere, stort sett fra klubbene i Lofoten og Vesterålen.

Resultatene finner du her: Trollfjordsprinten 2017.

Deltagerlista som inkluderer prologen og de yngste løperne finner du på denne linken: Deltagere lørdag.

Søndag var det sonerenn, og resultatene for de ulike aldersklassene finner du her: Trollfjordrennet 2017.